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Максимальная ставка вкладов растет вторую декаду подряд

Ведомости

Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения в первой декаде апреля выросла до 5,427% годовых. По сравнению с концом марта показатель увеличился на 0,047 процентного пункта (п. п.), тогда он составлял 5,38%.

Максимальная ставка растет уже две декады подряд, хотя до марта почти непрерывно снижалась в течение нескольких месяцев. Значение в 5,15%, которого ставка достигла в начале марта, стало минимальным за всю историю расчета показателя с 2009 г.

Сейчас Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки своих депозитов более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.

В начале апреля из первой десятки банков ставки вкладов повысило «Открытие». Лучшая ставка вкладов в нем выросла на 0,46 п. п. до 5,83% годовых без учета капитализации процентов.

Ранее по теме: ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных