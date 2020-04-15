Максимальная ставка вкладов растет вторую декаду подряд
Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения в первой декаде апреля выросла до 5,427% годовых. По сравнению с концом марта показатель увеличился на 0,047 процентного пункта (п. п.), тогда он составлял 5,38%.
Максимальная ставка растет уже две декады подряд, хотя до марта почти непрерывно снижалась в течение нескольких месяцев. Значение в 5,15%, которого ставка достигла в начале марта, стало минимальным за всю историю расчета показателя с 2009 г.
Сейчас Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки своих депозитов более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.
В начале апреля из первой десятки банков ставки вкладов повысило «Открытие». Лучшая ставка вкладов в нем выросла на 0,46 п. п. до 5,83% годовых без учета капитализации процентов.