Полевая почта. «Все часы остановились в этот момент»

Я предложила спуститься вниз. Юрий не возражал. Одна мама сказала, что это пустяки, что нужно подождать. Не прошло и минуты, как где-то совершенно рядом бухнулось второй раз! Удар был очень сильный. Наши окна задрожали, и дом закачался. Конечно, мы все трое ринулись к двери. Впечатление было такое, что бомба прошибла наш дом (на самом же деле бомба попала в ЦК партии у Ильинских ворот). У всех был написан ужас на лицах. Из всех квартир побежали люди вниз. Только мы ворвались в квартиру № 1, была брошена третья бомба, тоже совершенно близко от нас. В этот момент была объявлена тревога. Пальба же в это время была отчаянная, так что пройти в убежище было невозможно. Со всех концов летели осколки. Мы стояли в нашем парадном. Я была наготове бежать в убежище, а наши решили остаться в коридоре кв. № 1. Только немножко стихло, я ринулась в убежище № 6 под рабфак. Прибежала я туда первая. Больше никого не было. Был еще один только дежурный-старичок по убежищу. В этот момент что-то затрещало, зашумело, и свалилась еще одна бомба в стороне Кремля, от которой у нас посыпались все стекла с купола рабфака. Тряхануло наш рабфак дай боже как. Меня забрал буквально ужас, ибо я боялась, что следующая бомба будет непременно в наш рабфак, а я ведь была там совершенно одна. Если бы меня засыпало, то никто бы и не знал об этом. А бежать уже было некуда, вернее, нельзя было, т. к. очень сильная была стрельба.