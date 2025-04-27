Полевая почта. «Будь уверена, я не изменю присяге»

Кажется, не так давно я писал тебе, но не беда: пока есть время, есть возможность писать, буду писать часто. Работаю я по-прежнему – воюем. Конец войны ближе и ближе. Я уверен, что разгром немцев начнется так же внезапно, как и началась война. Накопление наших побед, конечно, неизбежно приведет к резкому перелому в ходе войны, который несомненно приведет к нашей победе, даже, может быть, без вмешательства наших упорно разговаривающих друзей. Ты сама знаешь, что каждый раз, когда история приводила народы к сложнейшим, обостреннейшим отношениям, в трудной обстановке во всяком государстве обострялась классовая борьба, которая обязательно концентрировалась вокруг самого важного, больного вопроса каждого класса. Влияние международных отношения на ход классовой борьбы обычно нарастало и к нашему времени достигло большой силы. Ведь все эти отношения – результат развития производства, которое, тебе же хорошо известно, более и более объединяет народы. Конечно, и классовая борьба влияет на отношения государств между собой. Но в условиях войн, особенно международных войн, влияние международных отношения очень сильно влияет на классовую борьбу. Так и важные и США классовые отношения, ясно, обострились, привели к борьбе, которая для нас пока выражена в борьбе за второй фронт. Ясно, что открытие 2-го фронта будет результатом победы определенных классов и групп этих стран. Борьба индийского народа говорит о том же.