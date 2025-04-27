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Полевая почта. «Будь уверена, я не изменю присяге»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Из коллекции Государственного исторического музея
Из коллекции Государственного исторического музея

«Ведомости» продолжают цикл публикаций о том, чем советские граждане делились друг с другом в тяжелые годы войны. Это письмо 20-летний старший лейтенант Борис Кровицкий в октябре 1942 г. написал своей матери Аполлонии Кровицкой, которая, будучи женой «врага народа», отбывала восьмилетнюю лагерную ссылку на Томской железной дороге. В нем молодой замполит вспоминает детство, а также детский дом, куда он с младшим братом попал после расстрела отца. За годы войны Кровицкий написал матери более 200 писем, последнее – 22 апреля 1945 г. Через неделю он погиб в рукопашном бою под Берлином.

25.10.42

Здравствуй, дорогая мама

Кажется, не так давно я писал тебе, но не беда: пока есть время, есть возможность писать, буду писать часто. Работаю я по-прежнему – воюем. Конец войны ближе и ближе. Я уверен, что разгром немцев начнется так же внезапно, как и началась война. Накопление наших побед, конечно, неизбежно приведет к резкому перелому в ходе войны, который несомненно приведет к нашей победе, даже, может быть, без вмешательства наших упорно разговаривающих друзей. Ты сама знаешь, что каждый раз, когда история приводила народы к сложнейшим, обостреннейшим отношениям, в трудной обстановке во всяком государстве обострялась классовая борьба, которая обязательно концентрировалась вокруг самого важного, больного вопроса каждого класса. Влияние международных отношения на ход классовой борьбы обычно нарастало и к нашему времени достигло большой силы. Ведь все эти отношения – результат развития производства, которое, тебе же хорошо известно, более и более объединяет народы. Конечно, и классовая борьба влияет на отношения государств между собой. Но в условиях войн, особенно международных войн, влияние международных отношения очень сильно влияет на классовую борьбу. Так и важные и США классовые отношения, ясно, обострились, привели к борьбе, которая для нас пока выражена в борьбе за второй фронт. Ясно, что открытие 2-го фронта будет результатом победы определенных классов и групп этих стран. Борьба индийского народа говорит о том же.

Мне кажется, что все это приведет к очень большим классовым сдвигам. Как прав был Маркс, говоря об обострении противоречий в ходе развития капитализации. Капиталисты Англии, союзники СССР против империалистов Германии! Что же – дело нашей партии растет, ближе к своему основному завершению.

Из коллекции Государственного исторического музея
Из коллекции Государственного исторического музея

Впрочем, если сейчас начать «излагать» все свои мысли, получится целый «труд», вряд ли будет интересным тебе, ты несравненно умнее меня, несравненно больше знаешь и больше прожила. А мои мысли – мысли просто человека. 

Немецкая сволочь заставила нас воевать. Что же – нам не привыкать. Конечно, хочется жить жизнью, как прежде, но это не про цель.

Иногда вспоминаю нашу прежнюю жизнь. Знаешь, мама, для меня, Ирки (хотя мы были и дети) все-таки семья наша дала больше простым чувствам человека, вырастила в нас основание культуры умственной жизни, родила привычки, обычные для интеллигентной семьи; но как больше дал нам детский дом в общественной жизни, в выращивании из нас людей большой жизни среди людей.

А все-таки как приятно вспомнить наши вечера – помнишь – шахматы, блины и «наполеон», Веста, этажерки с книгами, прогулки на даче или бублики в Парке Культуры – это все дорого и нельзя даже допустить мысли, что это не повторится, если не всем, то хотя бы некоторым для нас.

Так и живем, с такими мыслями. А дела? Они очень у меня однообразные. Надо принять в комсомол, дать рекомендацию от комсомола для вступления в кандидаты партии, но стрелять в немцев, проговорить с десятками людей, узнать, что нового появилось у них на душе или уме; или шлет письмо мать убитого в боях нашего комсомольца – просит бабусь отомстить за жизнь ее сына, передаст привет бойцам – «своим сыновьям», – надо ответить, надо рассказать об этом людям; или раненый товарищ пишет из госпиталя, надо ответить; или у комсомольцев порвались сапоги – надо организовать починку, и т. д. Видишь, круг работы большой. Так ведь и задачи комсомола велики, а я хоть и маленький, но руководитель комсомольский.

Из коллекции Государственного исторического музея
Из коллекции Государственного исторического музея

Так и живем такими делами. 

Ты все понимаешь? Наверное, плохой разбираешь мой почерк. Так я и не выучился хорошо писать, зато быстро. Всего лист пишу 5 минут, а это в моих условиях очень удобно. 

Вчера получил письмо от своего Юрки. Такой учится в 9 классе. Учителя у него строгие, все мои знакомые. Только надо будет Ирке написать и объяснить правду о них. Он о них не правильно думает. Но все они великолепные педагоги. Юрка пишет, что получил от тебя письма. Я этому очень рад.

Значит ты живешь по-старому?

Пока придется и так. Что-то делать, после войны подумаем. 

Ну будь здорова, еще раз (и в который!)

Прошу тебя не волноваться – это сильная трата здоровья. Ну война, мало ли со мной что может случиться, ведь я не прячусь и не бегу из боя и ничего особенно нет в том, что я буду опять ранен или еще что. Ты только будь уверена, что я то не изменю присяге, что твой сын честный гражданин и он всегда, во всяких  условиях вспоминает свое назначение. Ты понимаешь меня? Так зачем же волноваться. Я знаю, матерям тяжело за сына. Уж на что я молодой и то даже за чужих детишек тяжело, даже просто за девушку сердце болит, а матери-то!

Но ты же сама понимаешь, эта тяжесть будет расти, пока народ наш есть живые люди!

Не волнуйся, живи спокойнее.

Крепко целую, надеюсь, что придет и наше время, заживем опять всей семьей. 

Еще раз целую. Твой старший сын Боря. 

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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