Полевая почта. «Будь уверена, я не изменю присяге»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» продолжают цикл публикаций о том, чем советские граждане делились друг с другом в тяжелые годы войны. Это письмо 20-летний старший лейтенант Борис Кровицкий в октябре 1942 г. написал своей матери Аполлонии Кровицкой, которая, будучи женой «врага народа», отбывала восьмилетнюю лагерную ссылку на Томской железной дороге. В нем молодой замполит вспоминает детство, а также детский дом, куда он с младшим братом попал после расстрела отца. За годы войны Кровицкий написал матери более 200 писем, последнее – 22 апреля 1945 г. Через неделю он погиб в рукопашном бою под Берлином.
25.10.42
Здравствуй, дорогая мама
Кажется, не так давно я писал тебе, но не беда: пока есть время, есть возможность писать, буду писать часто. Работаю я по-прежнему – воюем. Конец войны ближе и ближе. Я уверен, что разгром немцев начнется так же внезапно, как и началась война. Накопление наших побед, конечно, неизбежно приведет к резкому перелому в ходе войны, который несомненно приведет к нашей победе, даже, может быть, без вмешательства наших упорно разговаривающих друзей. Ты сама знаешь, что каждый раз, когда история приводила народы к сложнейшим, обостреннейшим отношениям, в трудной обстановке во всяком государстве обострялась классовая борьба, которая обязательно концентрировалась вокруг самого важного, больного вопроса каждого класса. Влияние международных отношения на ход классовой борьбы обычно нарастало и к нашему времени достигло большой силы. Ведь все эти отношения – результат развития производства, которое, тебе же хорошо известно, более и более объединяет народы. Конечно, и классовая борьба влияет на отношения государств между собой. Но в условиях войн, особенно международных войн, влияние международных отношения очень сильно влияет на классовую борьбу. Так и важные и США классовые отношения, ясно, обострились, привели к борьбе, которая для нас пока выражена в борьбе за второй фронт. Ясно, что открытие 2-го фронта будет результатом победы определенных классов и групп этих стран. Борьба индийского народа говорит о том же.
Мне кажется, что все это приведет к очень большим классовым сдвигам. Как прав был Маркс, говоря об обострении противоречий в ходе развития капитализации. Капиталисты Англии, союзники СССР против империалистов Германии! Что же – дело нашей партии растет, ближе к своему основному завершению.
Впрочем, если сейчас начать «излагать» все свои мысли, получится целый «труд», вряд ли будет интересным тебе, ты несравненно умнее меня, несравненно больше знаешь и больше прожила. А мои мысли – мысли просто человека.
Немецкая сволочь заставила нас воевать. Что же – нам не привыкать. Конечно, хочется жить жизнью, как прежде, но это не про цель.
Иногда вспоминаю нашу прежнюю жизнь. Знаешь, мама, для меня, Ирки (хотя мы были и дети) все-таки семья наша дала больше простым чувствам человека, вырастила в нас основание культуры умственной жизни, родила привычки, обычные для интеллигентной семьи; но как больше дал нам детский дом в общественной жизни, в выращивании из нас людей большой жизни среди людей.
А все-таки как приятно вспомнить наши вечера – помнишь – шахматы, блины и «наполеон», Веста, этажерки с книгами, прогулки на даче или бублики в Парке Культуры – это все дорого и нельзя даже допустить мысли, что это не повторится, если не всем, то хотя бы некоторым для нас.
Так и живем, с такими мыслями. А дела? Они очень у меня однообразные. Надо принять в комсомол, дать рекомендацию от комсомола для вступления в кандидаты партии, но стрелять в немцев, проговорить с десятками людей, узнать, что нового появилось у них на душе или уме; или шлет письмо мать убитого в боях нашего комсомольца – просит бабусь отомстить за жизнь ее сына, передаст привет бойцам – «своим сыновьям», – надо ответить, надо рассказать об этом людям; или раненый товарищ пишет из госпиталя, надо ответить; или у комсомольцев порвались сапоги – надо организовать починку, и т. д. Видишь, круг работы большой. Так ведь и задачи комсомола велики, а я хоть и маленький, но руководитель комсомольский.
Так и живем такими делами.
Ты все понимаешь? Наверное, плохой разбираешь мой почерк. Так я и не выучился хорошо писать, зато быстро. Всего лист пишу 5 минут, а это в моих условиях очень удобно.
Вчера получил письмо от своего Юрки. Такой учится в 9 классе. Учителя у него строгие, все мои знакомые. Только надо будет Ирке написать и объяснить правду о них. Он о них не правильно думает. Но все они великолепные педагоги. Юрка пишет, что получил от тебя письма. Я этому очень рад.
Значит ты живешь по-старому?
Пока придется и так. Что-то делать, после войны подумаем.
Ну будь здорова, еще раз (и в который!)
Прошу тебя не волноваться – это сильная трата здоровья. Ну война, мало ли со мной что может случиться, ведь я не прячусь и не бегу из боя и ничего особенно нет в том, что я буду опять ранен или еще что. Ты только будь уверена, что я то не изменю присяге, что твой сын честный гражданин и он всегда, во всяких условиях вспоминает свое назначение. Ты понимаешь меня? Так зачем же волноваться. Я знаю, матерям тяжело за сына. Уж на что я молодой и то даже за чужих детишек тяжело, даже просто за девушку сердце болит, а матери-то!
Но ты же сама понимаешь, эта тяжесть будет расти, пока народ наш есть живые люди!
Не волнуйся, живи спокойнее.
Крепко целую, надеюсь, что придет и наше время, заживем опять всей семьей.
Еще раз целую. Твой старший сын Боря.