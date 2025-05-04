Полевая почта. «Неужели мы с тобой никогда не встретимся»

Населения, конечно, здесь осталось не очень много. Ну, Нинка, откладываю писать – поезд пошел дальше. Я снова начал писать. В общем, я пишу на остановках. И вот я проехал много километров, и везде разруха, повсюду следы ожесточенной войны. Но ничего, победим и снова построим, и еще лучше. Наш народ любит труд. Но проклятые фрицы еще не один раз поплатятся нам своими головами. Верно ведь, Нинка? Слушай, ты не обижаешься на меня за то, что я тебя так называю, а? Ты ответь мне в письме. Я, например, так люблю, когда меня называют «Мишка». Да, да, не смейся.