Полевая почта. «В Чехословакии нас встречали как матери сыновей»

Марфуша! Ты не поняла причину моего молчания. Про Андрея. Пускай овладевает, но я ему постараюсь напомнить письменно. Марфуша! Да, я 6 лет не был дома. Все изменилось. И ты, и я, и все. Быть может, скоро увидимся. Я понимаю всю трудность твоей жизни, работа в хозяйстве и т. д. Но ничего. Ведь война закончилась. Марфуша! Тебя удивляли мои письма. Да, тогда приходилось быть у «черта в зубах». То были ужасные дни и часы. Они миновали. Я напишу тебе еще письмо. У меня почти нет время. Ведь война закончилась, а я еще еду по Чехии и буду скоро в Праге.