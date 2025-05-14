Полевая почта. «В Чехословакии нас встречали как матери сыновей»
В рамках совместного проекта «Ведомости» и Музей Победы продолжают знакомить читателей с почтой военных лет. Это письмо было написано 80 лет назад старшим сержантом Михаилом Москаленко, который был призван в Красную армию еще в 1939 г. и прошел всю войну связистом. Он отправил это послание своей сестре Марфе Кальченко через несколько дней после подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, находясь на пути из Дрездена в Прагу.
Здравствуй, родная сестра Марфуша.
Пламенный привет и самые наилучшие пожелания писал тебе перед решающими боями. После удара под Берлином, когда соединялись с американцами, мне пришлось двигаться на юг, на Дрезден. Радостная весть о том, что закончилась война, застала меня в Дрездене. О, сколько мы тогда стреляли, кричали весело. Даже немчура смеялась, собиралась в толпы, а когда мы отъезжали из Дрездена, они махали нам руками, а некоторые бросали на машины нам цветы… Удивительно. Сейчас я в Чехословакии. Я не могу тебе описать, как нас здесь встречали. Как матери – сыновей, как братья – сестер. У них сейчас праздник, они рады нашему приходу.
Они очень хорошие люди, они же славяне, они как русские. Из них почти все девушки напоминают мне русских: они веселые, стройные, не то что дохлые немки. Мы ехали по правой стороне дороги, а по левой двигались немцы домой. Они шли тысячами, дороги были забиты ими. И вот нам бросают цветы, пожимают руки, улыбаются, приветствуют, а с немцев смеются, немцы идут, повесив головы, запылены, грязные с тряпками, их шли десятки тысяч.
Марфуша! Даже чудно и не верится, что кончилась война. Не слышно выстрелов, разрывов снарядов и бомб… Сейчас я под Прагою в Чехословакии. С Германии уехал. Кончились неограничение и безграничие в некоторых отраслях. Да, в Германии я вел себя не так, как в Чехословакии. Чехи – наши братья, немцы – наши враги.
Марфуша! Ты не поняла причину моего молчания. Про Андрея. Пускай овладевает, но я ему постараюсь напомнить письменно. Марфуша! Да, я 6 лет не был дома. Все изменилось. И ты, и я, и все. Быть может, скоро увидимся. Я понимаю всю трудность твоей жизни, работа в хозяйстве и т. д. Но ничего. Ведь война закончилась. Марфуша! Тебя удивляли мои письма. Да, тогда приходилось быть у «черта в зубах». То были ужасные дни и часы. Они миновали. Я напишу тебе еще письмо. У меня почти нет время. Ведь война закончилась, а я еще еду по Чехии и буду скоро в Праге.
Марфуша! Первое твое письмо, что ты писала, я не получил, а то которое писала Нина, я его получил. Марфуша! Передавай всем привет, пиши письмо. Забыл о себе.
За 6 лет прошло много изменений: постигали удачи и неудачи, постигло и несчастье. Я сейчас худой, здоровье не очень. Правда, я всю службу работал радистом, так что было легче в некоторых отношениях, но не всегда.
Марфуша! Пиши письмо. Привет всем. Целую тебя!
До скорой встречи. Миша