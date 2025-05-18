Ленд-лиз: объемы, стоимость и маршруты военных поставок в графиках

Ленд-лиз: объемы, стоимость и маршруты военных поставок в графикахЗападная помощь превысила 9% от расходов СССР на оборону
На момент начала Второй мировой войны в США действовал закон о нейтралитете, военные поставки другим странам были разрешены только за наличный расчет. При этом покупатель должен был самостоятельно забрать груз. Однако Великобритания, продолжавшая оказывать сопротивление фашистам после падения Франции, испытывала трудности с оплатой заказов. 10 января 1941 г. президент Рузвельт представил в конгресс «Акт о содействии обороне США», известный как закон о ленд-лизе. Документ наделял главу государства правом предоставлять во временное пользование технику, оружие, боеприпасы, транспорт, материалы и сырье «правительству любой страны, оборону которой президент считает жизненно важной для обороны Соединенных Штатов». Вся потерянная в ходе боевых действий техника и вооружение оплате не подлежали.
Несмотря на критику со стороны тех, кто выступал за политику невмешательства в конгрессе, проект был одобрен, а 11 марта – подписан президентом. В тот же день начались поставки в Великобританию, а в мае – в Китай.
22 июня нацистская Германия напала на Советский Союз. Уже на следующий день Рузвельт выразил готовность оказать Москве помощь в виде военных материалов. Однако американское общество и правительство вначале не были готовы признать, что защита СССР имеет жизненно важное значение для безопасности США. В первые месяцы Великой Отечественной войны Соединенные Штаты поставили Советскому Союзу более 165 000 т грузов, 78% из которых составляли нефтепродукты.
В конце сентября 1941 г. представители США и Великобритании прибыли в Москву для обсуждения будущих поставок советской стороне. В результате был подписан первый из четырех протоколов, где перечислялись конкретные вооружения и припасы, которые западные страны обязались поставить Советскому Союзу. 7 ноября 1941 г. действие ленд-лиза было официально распространено на СССР. Программа действовала четыре года – последнее судно с военным грузом отбыло в советский порт 20 сентября 1945 г.
Во сколько обошелся ленд-лиз
По данным Росстата, общий объем поставок в Советский Союз по программе ленд-лиза в период с июня 1941 г. по 1945 г. составил 17,5 млн т. Согласно отчету госдепартамента США от 28 ноября 1945 г., СССР получил в годы войны порядка 17,78 млн т американских грузов, 98% (17,42 млн т) – поставки по ленд-лизу. Росстат при этом отмечал, что всего к месту назначения было доставлено около 16,2 млн т грузов по ленд-лизу, остальные 1,3 млн т были потеряны при потоплении перевозивших их судов.
Пик поставок по ленд-лизу пришелся на третий, лондонский, протокол (июль 1943 г. – июнь 1944 г.), в этот период советская сторона получила 5,8 млн т грузов. 30% общего тоннажа составило продовольствие (1,76 млн т), 17,6% – металлы (1 млн т) и 13% – техника (754 000 т). Красная армия получила 5735 самолетов, 1770 танков, почти 122 000 грузовиков и 339 паровозов. По последнему, оттавскому, протоколу (июль 1944 г. – 12 мая 1945 г.) было поставлено 5,6 млн т грузов, 21% общего тоннажа пришелся на продовольствие, а 20% – на металлы.
Госдепартамент оценил общую стоимость поставок по ленд-лизу в $10,2 млрд, а дополнительных услуг – в $700 млн. В пересчете на сегодняшние деньги это почти $194 млрд. Росстат оценивал общую сумму всех поставок по ленд-лизу в $13,2 млрд ($234,5 млрд), из них $11,3 млрд ($200,8 млрд) – поставки из США.
Поставки по ленд-лизу в СССР обошлись оборонному бюджету США в 1941–1945 гг. в 3,2% от общего объема, а ВВП – 1,1%.
По данным Росстата, стоимость американских поставок по ленд-лизу составила 48,96 млрд руб. (за наличный расчет – 492 млн руб.), а британской помощи – 5,42 млрд руб. (еще 2,3 млрд руб. в счет кредитного соглашения и 52 млн руб. – за наличный расчет). Канада по закону о взаимопомощи направила в СССР грузов на 684 млн руб. Общая сумма американской, британской и канадской помощи составила 9,45% от всех расходов бюджета СССР на оборону в 1941–1945 гг. Это также эквивалентно 91,3% от совокупного импорта за всю Великую Отечественную войну.
Долг СССР по ленд-лизу после войны был оценен США сначала в $2,6 млрд, но вскоре был уменьшен вдвое. В 1972 г. стороны согласовали сумму в $722 млн, и Советский Союз даже успел осуществить несколько платежей. Но потом Соединенные Штаты приняли поправку Джексона – Вэника, которая вводила ограничения на торговлю с СССР (а позднее и с Россией), из-за чего Москва прекратила выплачивать долг. В 1990 г. стороны согласовали сумму в $674 млн (на тот момент это чуть менее 1% от общей стоимости ленд-лиза с учетом инфляции). В августе 2006 г. Россия полностью расплатилась по этому долгу.
Какую продукцию поставляли
За все время действия программы больше всего союзники отправили СССР, в разбивке по укрупненным категориям, продовольствия (4,53 млн т), металлов (3,64 млн т), грузовиков и автомобилей (2,34 млн т), а также нефтепродуктов (2,14 млн т).
Советский Союз получил по ленд-лизу свыше 14 000 боевых самолетов, включая более 9400 истребителей, 2900 легких бомбардировщиков, 860 средних бомбардировщика и 700 транспортных самолетов. Это, с учетом произведенных в СССР машин, составляет около 11% от общего числа самолетов, имевшихся в распоряжении советских летчиков.
СССР получил также более 1200 легких и 4950 средних танков, а также свыше 1750 САУ – 7,74% от общего числа техники этого типа. Красной армией было получено более 6000 орудий разных калибров, 1525 пулеметов и 12 300 автоматов. Существенными стали поставки 400 000 грузовиков и автомобилей – их доля в автомобильном парке войск к 1 мая 1945 г. достигла 32,8%, указывал Росстат.
Статистическое ведомство также указывало, что из США, Великобритании и Канады было поставлено почти 2,6 млн т нефтепродуктов, почти половина – высокооктановые компоненты и бензины для авиации. В самом СССР за время войны произвели 29,43 млн т светлых нефтепродуктов, в том числе 1,96 млн т высокооктановых бензинов.
По ленд-лизу в Советский Союз поступило 617 000 т муки (0,8% от общего объема с учетом производства в СССР), 610 000 т сахара (29,4%), 240 900 т тушенки и 469 400 т других консервов, 100 300 т яичного порошка и 92 500 т сухого и консервированного молока. Полученное от союзников продовольствие превысило 10% общего расхода на нужды войск за всю войну, а среднегодовые поставки зерна, крупы, муки – 2,8% среднегодовых заготовок зерна в СССР, указывал Росстат.
По каким маршрутам ленд-лиз поступал в СССР
Поставки в Советский Союз по ленд-лизу осуществлялись по пяти маршрутам. Самый короткий и опасный пролегал с Восточного побережья США через Атлантику вокруг Скандинавского полуострова в порты в Мурманске, Архангельске, Северодвинске и др. По нему арктическими конвоями было переправлено 3,96 млн т грузов – почти 25% от общего объема ленд-лиза. Потери среди судов на этом маршруте составили около 7%.
Почти половина всего объема грузов поступила в СССР по более спокойному маршруту через Тихий океан, пролегавшему из портов Калифорнии в порты советского Дальнего Востока. Еще около четверти всех грузов поступили по Трансиранскому маршруту, который проходил от Восточного побережья США вокруг Африки, затем через Индийский океан к портам Ирана (СССР и союзники ввели туда войска в конце августа 1941 г.). Оттуда помощь направлялась по железной дороге к сухопутной границе СССР. Всего по Трансиранскому маршруту было поставлено 4,23 млрд т грузов, еще 681 млн т продукции – через Черное море.
На второй год Великой Отечественной войны заработал воздушный коридор Аляска – Сибирь, по которому предназначенные для ВВС СССР истребители и военно-транспортные самолеты доставлялись в город Фэрбанкс на Аляске, после чего советские летчики перегоняли их в Красноярск. Всего по этому маршруту было переправлено 7925 самолетов.