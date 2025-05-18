Ленд-лиз: объемы, стоимость и маршруты военных поставок в графиках

Долг СССР по ленд-лизу после войны был оценен США сначала в $2,6 млрд, но вскоре был уменьшен вдвое. В 1972 г. стороны согласовали сумму в $722 млн, и Советский Союз даже успел осуществить несколько платежей. Но потом Соединенные Штаты приняли поправку Джексона – Вэника, которая вводила ограничения на торговлю с СССР (а позднее и с Россией), из-за чего Москва прекратила выплачивать долг. В 1990 г. стороны согласовали сумму в $674 млн (на тот момент это чуть менее 1% от общей стоимости ленд-лиза с учетом инфляции). В августе 2006 г. Россия полностью расплатилась по этому долгу.