Полевая почта. «Выдержим, лишь бы быстрее была наша победа»

Дорогой муженек Коля, получила от тебя долгожданное письмо, я очень рада за тебя, что ты жив и здоров и продолжаешь громить фашистов. Поздравляю тебя с днем Красной армии и офицерским званием и желаю боевых успехов по разгрому немецко-фашистских захватчиков и быстрее вернуться домой с победой. Сообщаю новость: в Саратове развернулось строительство оборонительных рубежей за город Саратов. На эти работы привлекаются городское и сельское население.