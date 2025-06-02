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Полевая почта. «Выдержим, лишь бы быстрее была наша победа»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Георгий Зельма / РИА Новости
Георгий Зельма / РИА Новости

«Ведомости» совместно с Музеем Победы продолжают знакомить читателя с почтой времен Великой Отечественной. Это письмо 10 февраля 1942 г. Зинаида Фимина написала из Саратова для своего супруга, который сражался тогда в Калужской области. Во время войны Николай Фимин дослужился до звания капитана. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Будапешта».

Письмо на фронт!

Дорогой муженек Коля, получила от тебя долгожданное письмо, я очень рада за тебя, что ты жив и здоров и продолжаешь громить фашистов. Поздравляю тебя с днем Красной армии и офицерским званием и желаю боевых успехов по разгрому немецко-фашистских захватчиков и быстрее вернуться домой с победой. Сообщаю новость: в Саратове развернулось строительство оборонительных рубежей за город Саратов. На эти работы привлекаются городское и сельское население.

Георгий Зельма / РИА Новости
Архив Музея Победы

Я со своими сотрудниками уже дважды была, строительство оборонительных рубежей. В городе организованы посты противовоздушной обороны. В Саратове создан городской комитет обороны под председательством первого секретаря Обкома ВКП(б) товарища Власова. С питанием стало хуже, и холоднее, так как топить нечем.

Георгий Зельма / РИА Новости
Архив Музея Победы

Выдержим, лишь бы быстрее была наша победа. Ты пишешь, что вам часто присылают посылки от тыловых организаций, и вы их распределяете достойным бойцам и командирам. Это хорошо, наверное, воодушевляет на боевые подвиги. Но, дорогой, не унывай, возвращайся с победой домой. 

Я жду тебя. Целую. Зина.

10/II.42

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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