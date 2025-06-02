Полевая почта. «Выдержим, лишь бы быстрее была наша победа»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» совместно с Музеем Победы продолжают знакомить читателя с почтой времен Великой Отечественной. Это письмо 10 февраля 1942 г. Зинаида Фимина написала из Саратова для своего супруга, который сражался тогда в Калужской области. Во время войны Николай Фимин дослужился до звания капитана. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Будапешта».
Письмо на фронт!
Дорогой муженек Коля, получила от тебя долгожданное письмо, я очень рада за тебя, что ты жив и здоров и продолжаешь громить фашистов. Поздравляю тебя с днем Красной армии и офицерским званием и желаю боевых успехов по разгрому немецко-фашистских захватчиков и быстрее вернуться домой с победой. Сообщаю новость: в Саратове развернулось строительство оборонительных рубежей за город Саратов. На эти работы привлекаются городское и сельское население.
Я со своими сотрудниками уже дважды была, строительство оборонительных рубежей. В городе организованы посты противовоздушной обороны. В Саратове создан городской комитет обороны под председательством первого секретаря Обкома ВКП(б) товарища Власова. С питанием стало хуже, и холоднее, так как топить нечем.
Выдержим, лишь бы быстрее была наша победа. Ты пишешь, что вам часто присылают посылки от тыловых организаций, и вы их распределяете достойным бойцам и командирам. Это хорошо, наверное, воодушевляет на боевые подвиги. Но, дорогой, не унывай, возвращайся с победой домой.
Я жду тебя. Целую. Зина.
10/II.42