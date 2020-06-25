В годы войны Томск был выбран как безопасное место для эвакуации многих музеев, театров и других объектов культуры из центральной части России. В научную библиотеку ТГУ в 1941 г. отправили ценные документы и рукописные материалы, составляющие национальное достояние страны, – рукописное наследие Пушкина, Толстого, Горького, Есенина, а также экспонаты музея Л. Толстого из Ясной Поляны, включающие личную библиотеку писателя, картины Репина, Крамского, Серова, Ге и других художников, письменный стол, фонограф, кровать, одежду и личные вещи. Обратно в Москву и Ясную Поляну архивы и музейные ценности были отправлены в двух опломбированных вагонах лишь в конце апреля 1945 г.