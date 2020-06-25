Студенческий полк. Как разработки ТомГУ повысили статус города в годы войныВуз стал инициатором создания первого в стране комитета ученых
«Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России завершают цикл публикаций о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны, приуроченный к 80-летию Победы. Несмотря на тяжелые условия, Томский государственный университет (ТГУ) подготовил более 1200 кадров для предприятий Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Урала, предоставил свои помещения для госпиталей и производств, а также стал одним из инициаторов создания первого в Советском Союзе комитета ученых. Благодаря его вкладу в индустриальное развитие города Томск превратился в областную столицу.
Перестройка учебного процесса
К началу Великой Отечественной войны на шести факультетах Томского государственного университета – физико-математическом, биологическом, химическом, географическом, геолого-почвенном и историческом – обучалось более 2000 студентов. Для сравнения: всего в Томске в это время жили около 150 000 человек.
Уже на следующий день после начала войны в ряды Красной армии добровольно вступили 77 студентов, преподавателей и сотрудников ТГУ. Один из первых добровольцев среди преподавателей – профессор Владимир Кессених – писал в заявлении, поданном в партбюро 22 июня: «По возрасту, состоянию здоровья и специальным знаниям я в данный момент буду более полезен в рядах РККА».
По указу Наркомата просвещения и Всесоюзного комитета по делам высшей школы от 25 июня 1941 г. срок обучения в ТГУ сократили с пяти лет до трех, а в 1941–1942 учебном году абитуриентов зачисляли на первый курс без экзаменов. Однако уже в сентябре 1942 г. был восстановлен прежний срок обучения.
Несмотря на резкое сокращение числа студентов, за период войны ТГУ выпустил 1269 специалистов, на ученом совете университета было защищено 14 докторских и 46 кандидатских диссертаций.
Научный фронт
Буквально в первые часы войны возникла идея о создании Томского комитета ученых, который бы занялся координацией деятельности вузов города и сбором интеллектуальных разработок для нужд фронта. 27 июня 1941 г. по инициативе ученых ТГУ и Томского индустриального института (ныне – Томский политехнический университет) был организован Томский комитет ученых по содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в военное время (ТКУ). Это была первая подобная организация в Советском Союзе. Позже примеру Томска последовали в Новосибирске, Кемерове, Иркутске и других городах Сибири.
Председателем ТКУ стал профессор ТГУ Борис Токин, заместителями – профессора Константин Шмаргунов (ТИИ), Дмитрий Кузнецов (ТГУ) и Андрей Савиных (Томский медицинский институт, ныне – Сибирский государственный медицинский университет). Деятельность комитета объединила около 300 научных сотрудников, которые за годы войны получили 14 Сталинских премий. Кроме того, ученые ТКУ стали постоянными консультантами заводов Сибири, Урала и Казахстана, сотрудничали с Наркоматом путей сообщения, Кузнецким металлургическим комбинатом, Уральским медеплавильным заводом, Новосибирским управлением гидрометеослужбы и другими организациями.
Разработки, спасающие жизнь
Одним из самых известных изобретений ТКУ стал радиощуп, который работал по принципу металлоискателя и помогал извлекать из раны даже самые мелкие осколки, что значительно улучшало эффективность постоперационного заживления. Первые радиощупы начали использоваться в томских госпиталях уже осенью 1941 г. В 1942 г. пакет технической документации по прибору отправили в Государственный комитет обороны, Наркомздрав СССР и Сибирский военный округ, после чего заявки на изготовление радиощупа стали поступать в ТГУ со всех уголков страны. Эвакуированный в Томск завод № 625 помог запустить прибор в серийное производство.
Еще одним важным изобретением стал дефектоскоп, разработанный в ТГУ под руководством Александра Сапожникова. К началу войны ученые Томского университета разработали 12 моделей прибора для контроля качества рельсов железных дорог. Благодаря используемому в дефектоскопе переменному магнитному полю прибор выявлял самые опасные дефекты в металле. В декабре 1944 г. по решению Народного комиссариата путей сообщения дефектоскопная тележка СФТИ-13 была принята на вооружение железнодорожного транспорта всей страны для предотвращения крушений.
Отдельно стоит отметить работу Томского комитета ученых по изучению и внедрению в медицинскую практику растительного лекарственного сырья. В 1942 г. под руководством профессора Виктора Ревердатто ботаники ТГУ и фармакологи ТМИ провели комплексное исследование сибирских растений, чтобы найти аналоги тем, что раньше привозились с побережья Черного моря. Благодаря их работе в практику отечественной медицины были введены пустырник, панцерия, синюха, шлемник байкальский, стеллера, пижма, володушка, желтушник левкойный, сирения и другие растения. Препараты, изготовленные на их основе, использовались для лечения раненых в госпиталях и клиниках по всему СССР.
Спасти жизни тысяч раненых также помогло открытие профессором ТГУ, председателем Томского комитета ученых Борисом Токиным антимикробных свойств чеснока и лука. Компрессы и повязки с добавлением сока растений применялись в госпиталях для лечения бактериальных инфекций ран.
Гуманитарная миссия
В годы войны Томск был выбран как безопасное место для эвакуации многих музеев, театров и других объектов культуры из центральной части России. В научную библиотеку ТГУ в 1941 г. отправили ценные документы и рукописные материалы, составляющие национальное достояние страны, – рукописное наследие Пушкина, Толстого, Горького, Есенина, а также экспонаты музея Л. Толстого из Ясной Поляны, включающие личную библиотеку писателя, картины Репина, Крамского, Серова, Ге и других художников, письменный стол, фонограф, кровать, одежду и личные вещи. Обратно в Москву и Ясную Поляну архивы и музейные ценности были отправлены в двух опломбированных вагонах лишь в конце апреля 1945 г.
В первый год войны ТГУ передал свои помещения, включая студенческие общежития и здание Биологического института, для размещения в них эвакуационных госпиталей. Вместо переданных зданий университету выделили помещения общей площадью всего в 481 кв. м. Многие студенты были вынуждены селиться на частных квартирах, а университетская столовая разместилась в доме, где жили научные сотрудники. В свободное от учебы время томские студенты помогали врачам и медсестрам выхаживать бойцов. В ТГУ даже был организован специальный курс для студентов, желающих освоить азы медицины для помощи раненым.
Помогал университет и производствам: в главном корпусе ТГУ разместился оптико-механический завод № 355, эвакуированный из подмосковного Загорска, а студенты и сотрудники вуза участвовали в воскресниках и субботниках при строительстве корпусов для эвакуированных предприятий.
В 1943 г. все здания возвратились университету. После реэвакуации завода главный корпус, по воспоминаниям современников, находился «в состоянии исключительно тяжелом: полы исковерканы, потолки пробиты, двери испорчены, стены загрязнены, печи разрушены, окна выбиты». В 1944 г. Совнарком СССР выделил ТГУ 1,2 млн руб. на капитальный ремонт, который проводился в основном силами студентов и сотрудников университета. Несмотря на то что главный корпус к началу учебного года полностью подготовить не удалось, в 1944–1945 учебном году в здании проводилось большинство занятий, а также открылось два музея – минералогический и палеонтологический.
Превращение Томска в годы войны в индустриально развитый город привело к повышению его административного статуса. Большую роль в этом сыграли томские ученые, которые не только активно включились в работу, но и обратились в 1944 г. с ходатайством к председателю Совета Народных Комиссаров РСФСР Алексею Косыгину. 13 августа 1944 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Томская область. С тех пор Томск является областным центром.