Как Красная Армия одержала победу в Курской битве

(1887–1973) всю свою жизнь посвятил военной карьере. В Первую мировую войну служил штабным офицером, приход нацистов к власти встретил в чине полковника, после чего был начальником штаба 3-го военного округа. Во Второй мировой отличился в кампаниях в Польше и Франции, в 1941 г. командовал 56-м моторизованным корпусом, действовавшим в составе группы армий «Север». В сентябре того же года возглавил группу армий «Юг», нанес Красной Армии поражение под Керчью и взял Севастополь. Спустя год после нападения на СССР был произведен в генерал-фельдмаршалы. Осенью 1942 г. отправлен немецким командованием под Ленинград, где ему удалось отразить наступление советских войск, позднее – под Сталинград на помощь окруженной 6-й армии Фридриха Паулюса, но достичь поставленной цели ему не удалось. После поражения нацистов в боях за Левобережную и Правобережную Украину летом 1943 г. – зимой 1944 г. был отстранен от командования.

Вальтер Модель (1891–1945), как и Манштейн, служил штабным офицером во время Первой мировой войны, а после поражения в ней Германии остался на службе. После прихода к власти Гитлера служил в генштабе сухопутных войск, участвовал в захвате Польши и Франции. С начала нападения на СССР до ноября 1941 г. прошел путь от командующего танковой дивизией до командующего 9-й армией в составе группы армий «Центр», участвовал в битве за Москву и Ржев. В январе 1944 г. возглавил группу армий «Север» и отвел войска от Ленинграда, 1 марта был произведен в генерал-фельдмаршалы. Спустя месяц вместо Манштейна был назначен командующим группой армий «Северная Украина», а в июле – «Центр». Затем возглавил силы нацистов на западном фронте, после окружения его войск в Рурском котле в апреле 1945 г. покончил с собой.