Как Красная Армия одержала победу в Курской битве

Как Красная Армия одержала победу в Курской битве50-дневное сражение обеспечило коренной перелом в войне
23 августа 1943 г. завершилась Битва на Курской дуге – одно из крупнейших и решающих сражений как Великой Отечественной, так и Второй мировой войны. О том, как проходили оборонительная и наступательные операции, и каковы были их итоги – в материале «Ведомостей».
Формирование Курского выступа и операция «Цитадель»
После поражения нацистов под Сталинградом и Воронежом советское командование рассчитывало воспользоваться брешью в обороне противника и запланировало наступление на Харьковском, Курском и Орловском направлениях. 8 февраля 1943 г. был освобожден Курск, на следующий день – Белгород, а 16 февраля – Харьков. Дальнейшим планам не было суждено сбыться из-за контрнаступления, спланированного командующим группой армий «Юг» Эриха фон Манштейном, в результате чего 17 марта немцы вновь заняли Харьков. Советским войскам удалось остановить противника, а в центре фронта образовался Курский выступ (дуга) глубиной до 150 км и шириной до 200 км с общей протяженностью 550 км.
Нацистское командование при планировании кампании на лето 1943 г. сделало приоритетной целью именно ликвидацию Курского выступа, что, в свою очередь, должно было вернуть рейху стратегическую инициативу после поражения под Сталинградом. Разработанная в апреле 1943 г. операция «Цитадель» подразумевала, что немецкие силы двумя встречными ударами с севера (главным образом, силами 9-й армии Вальтера Моделя) и юга (силами группы армий «Юг» Маштейна) в направлении Курска. Операция, ожидали нацисты, позволит окружить и разгромить советские силы на Курской дуге. План был утвержден 15 апреля, но начало наступления дважды переносилось, в результате чего на фронте в апреле-июне образовалась оперативная пауза.
Фельдмаршалы Манштейн и Модель
Вальтер Модель (1891–1945), как и Манштейн, служил штабным офицером во время Первой мировой войны, а после поражения в ней Германии остался на службе. После прихода к власти Гитлера служил в генштабе сухопутных войск, участвовал в захвате Польши и Франции. С начала нападения на СССР до ноября 1941 г. прошел путь от командующего танковой дивизией до командующего 9-й армией в составе группы армий «Центр», участвовал в битве за Москву и Ржев. В январе 1944 г. возглавил группу армий «Север» и отвел войска от Ленинграда, 1 марта был произведен в генерал-фельдмаршалы. Спустя месяц вместо Манштейна был назначен командующим группой армий «Северная Украина», а в июле – «Центр». Затем возглавил силы нацистов на западном фронте, после окружения его войск в Рурском котле в апреле 1945 г. покончил с собой.
Советское командование верно оценило замысел противника и решило не наносить упреждающий удар, а сосредоточиться на обороне, измотать немецкие войска, после чего перейти в наступление. Сдерживать удар войск Моделя предстояло Центральному фронту под командованием Константина Рокоссовского, а Манштейна – Воронежскому фронту под управлением Николая Ватутина. В резерве оставались силы Степного фронта под командованием Ивана Конева.
Хотя нацисты и смогли сосредоточить 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, у Красной армии было численное преимущество. К тому же ей удалось во время оперативной паузы возвести пять-шесть оборонительных рубежей на Центральном и Воронежском фронтах и разместить тысячи мин.
В результате у Красной армии, с учетом резервного степного фронта, было почти двукратное преимущество в бойцах и танках и почти трехкратное – в артиллерии.
Несмотря на превосходство обороняющихся Советских войск в солдатах, танках и артиллерии, Гитлер возлагал надежды на новую технику, поступившую на вооружение к тому моменту в Вермахт. К началу операции немецкие войска получили до 130 новых «тигров» и более 200 «пантер», а танки Т-III и Т-IV оснастили бронированными экранами и новыми 88-мм пушками.
Ход сражения
Курская битва началась утром 5 июля 1943 г. Благодаря разведке советское командование заранее узнало о времени немецкого наступления, поэтому по позициям противника в районе 2:20 ночи была проведена упреждающая артиллерийская контрподготовка. Немцы сделали ставку на концентрацию большей части подвижных соединений на коротких участках фронта. Так, на северном фланге гитлеровцы стали наступать в направлении Ольховатки, им удалось прорвать первую линию обороны Центрального фронта. Но отчаянное сопротивление советских войск, значительные резервы и укрепления вынудили сместить направление удара противника к станции Поныри, которую готовили к обороне в течение нескольких недель. Бои за нее продолжались с 7 по 10 июля и закончились для Моделя потерей до 50 000 человек и 400 танков. Всего за шесть дней немцам удалось продвинуться вглубь советской обороны лишь на 10-12 км, утратив силы для дальнейшего наступления.
Командующие Рокоссовский и Ватутин
Николай Ватутин (1901–1944) в 1920 г. добровольцем вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). После нее окончил Киевскую высшую объединенную военную школу (1924) и Военную академию Генерального штаба РККА (1937), дослужился до первого замначальника Генштаба. В конце июня 1941 г. возглавил штаб Северо-Западного фронта, затем стал замначальника Генштаба и представителем Ставки на Брянском фронте. Осенью 1942 г. командовал войсками вновь образованного Юго-Западного фронта и участвовал в контрнаступлении Красной армии под Сталинградом. После Курской битвы – командующий Украинского фронта, участник битвы за Днепр, Киевской наступательной операции и боях по освобождению Правобережной Украины. Был смертельно ранен в феврале 1944 г.
На южном фланге Курской дуги, которую оборонял Воронежский фронт, немцы сосредоточили больше «тигров» и «пантер», а местность была более благоприятной для действия больших танковых группировок. Несмотря на это противнику удалось лишь на несколько километров вклиниться вглубь советской обороны, увязнув в боях за Черкасское, Коровино и Красный Починок. Войска 2-го танкового корпуса СС смогли продвинуться лишь на 12 км.
Тем не менее, к исходу 9 июля немцам удалось пробиться на глубину около 35 км. Утром 12 июля прибывшие из резерва соединения Красной Армии нанесли контрудар по немецким позициям под Прохоровкой, который хоть и не достиг поставленной цели, позволил советским войскам потеснить противника, занять и удержать село Васильевка и совхоз «Октябрьский». Бои под Прохоровкой продолжались также 13 и 14 июля. Понесенные нацистами потери и оставленные позиции вынудили их отказаться от дальнейшего наступления и вернуться на исходные позиции.
12 июля на орловском направлении перешли в наступление войска Западного и Брянского фронтов, 15 июля – Центрального фронта, а 3 августа – Воронежского и Степного фронтов. Уже 5 августа были освобождены Орел и Белгород, в тот же день в Москве прозвучал первый с начала войны салют 12 залпами из 120 орудий. Второй салют был дан 23 августа – в день освобождения Харькова и окончания Курской битвы. Противник к этому времени был отброшен на запад уже на 140-150 км.
Итоги битвы
В результате кампания 1943 г. стала для СССР первым победным летом, Красная армия окончательно закрепила свою стратегическую инициативу, а противник начал отступление к Днепру. 25 сентября силами Западного и Калининского фронтов был освобожден Смоленск, а 6 ноября – Киев. Курская битва закрепила начавшийся под Сталинградом перелом в войне – нацисты перешли к обороне на всей линии фронта, а советские войска продолжали наступать вплоть до капитуляции Германии в мае 1945 г.
В ходе Курской битвы было разгромлено 30 немецких дивизий. Наибольшее поражение понесли танковые части, укомплектованные новыми машинами, на которые Гитлер возлагал наибольшие надежды.
За проявленную доблесть звание Героя Советского Союза было присвоено 231 человеку, свыше 100 000 получили ордена и медали, а 132 соединения и части – почетное гвардейское звание. Сам город Курск был награжден орденом Отечественной войны I степени, а в 2007 г. удостоен звания «Город воинской славы».