Героини подполья: подвиги советских партизанок

Как вошли в историю Космодемьянская, Хоружая и другие диверсантки
Игорь Прах

29 ноября 1941 г. в подмосковной деревне Петрищево немцами была жестоко казнена партизанка Зоя Космодемьянская. Подвиг 18-летней девушки стал символом стойкости. Другие героини советского подполья, отдавшие жизнь для Победы, – в материале «Ведомостей».

Зоя Космодемьянская вступила в партизанский отряд диверсионной части № 9903 Западного фронта 31 октября 1941 г. К этому моменту немцы уже овладели Можайском и продолжали рваться к столице. Пытаясь остановить наступление, советское командование распорядилось уничтожить все деревни в тылу гитлеровцев, чтобы выгнать их «на холод в поле». Выполнять эту задачу было поручено в том числе отряду Космодемьянской.29 ноября девушку схватил житель села Петрищево, чей дом она попыталась поджечь. Немцы били ее и держали на морозе, однако выведать ничего не смогли. На следующее утро диверсантку повесили, разместив на груди табличку «Поджигатель домов». По воспоминаниям свидетелей, перед смертью Космодемьянская обратилась к сельчанам с призывом продолжать воевать: «Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 млн».О казни девушки страна узнала после публикации в газете «Правда» в январе 1942 г. статьи, посвященной ее подвигу. Уже в феврале Космодемьянская была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза, став первой женщиной, получившей его в годы Великой Отечественной. Память о ней увековечена повсеместно: в многочисленных памятниках и мемориалах, названиях улиц, школ, библиотек и детских лагерей. В селе Петрищево открыт музей.
ТАСС
Первой участницей советского сопротивления, публично казненной немецкими оккупантами, считается Мария Брускина – молодая еврейка из Минска. Девушка ушла в подполье сразу после окончания школы в июне 1941 г. Сначала она носила еду и воду узникам концлагеря «Дрозды», затем устроилась медицинской сестрой в лагерь для пленных красноармейцев на территории Минского политехнического института. Там она тайно снабжала военнопленных медикаментами, одеждой и фальшивыми документами, помогая готовиться к побегу.В октябре 1941 г. группу в лазарете выдал бывший военнопленный, после чего Брускину и других подпольщиков арестовали. 26 октября она вместе с товарищами Кириллом Трусовым и Владленом Щербацевичем была повешена на арке ворот дрожжепаточного завода. «Мы партизаны стрелявшие по германским войскам», – гласила надпись на табличке. Еще девять подпольщиков в этот день были убиты в других городах.Казнь партизан гитлеровцы снимали на фото. Но если личности Трусова и Щербацевича вскоре после окончания войны были установлены, то третья жертва расправы десятилетиями оставалась безымянной. Даже на мемориальной доске на месте казни фигурировала «неизвестная девушка». Впервые предположение о том, что на воротах минского завода была убита именно Брускина, выдвинул журналист Владимир Фрейдин, однако официальные советские лица идентифицировать погибшую отказались.Только 29 февраля 2008 г. Минский горисполком изменил текст мемориальной доски, указав на ней имя Брускиной. Девушка стала символом не только белорусского, но и еврейского сопротивления – в поселке Кфар ха‑Ярок под Тель‑Авивом есть памятник, посвященный ей и другим еврейкам, сражавшимся против нацистов. В 2007 г. ее имя присвоили улице в иерусалимском районе Писгат-Зеев.
РИА Новости
Одна из наиболее известных белорусских партизанок Вера Хоружая познакомилась с подпольем задолго до войны. В 1919&nbsp;г. в шестнадцатилетнем возрасте она ушла добровольцем в Красную Армию, в следующем году вступила в комсомол, а в 1921-м – в ВКП(б). Была членом особого отряда по борьбе с бандитизмом. В 1924 г. коммунистка возглавила подпольный ЦК КСМ Западной Белоруссии и участвовала в издании нелегальных газет на территории Польши. В 1925 г. ее арестовали и приговорили к восьми годам тюрьмы. Подпольщица вернулась в СССР только в 1932 г.В 1937 г. Хоружую арестовали по обвинению в шпионаже. Два года подпольщица провела в тюрьме, но в итоге была отпущена и восстановлена в партии. После оккупации Белорусской ССР гитлеровцами она, будучи беременной, вместе с мужем Сергеем Корниловым вступила в партизанский отряд под командованием Василия Коржа и стала связной. В бою возле Пинска Хоружая потеряла супруга, после чего перешла границу и уехала к родственникам в Пензу, родив там сына.В начале 1942 г. подпольщица снова пересекла линию фронта и по поддельным документам занялась сбором оперативной информации около Витебска. Благодаря данным партизанки советская авиация несколько раз бомбила немецкие склады боеприпасов и горючего. В ноябре 1942 г. Хоружая была поймана гестапо на явочной квартире и отправлена в спецтюрьму. Точных данных о том, как погибла партизанка, нет. По воспоминаниям разведчицы Анны Киташевой, к декабрю из-за побоев и истязаний Хоружая уже не могла ходить. Вероятно, она была казнена на территории бывшего 5-го железнодорожного полка.Из-за того, что обстоятельства гибели партизанки так и не были достоверно установлены, к званию Героя Советского Союза посмертно она была представлена только в 1960 г. После этого память о подпольщице была увековечена в виде памятников в Пинске и Мозыре. Ее именем названы школы в Бобруйске и Витебске, улицы в Минске, Гродно и многих других белорусских городах, а также в Алма-Ате.
А.Шевич / РИА Новости
Когда началась война, 15-летняя пионерка Зинаида Портнова из Ленинграда отдыхала на каникулах у бабушки в Витебской области (деревня Зуя недалеко от Оболя). Уже к началу июля Белоруссия оказалась оккупирована немцами, однако девочка, несмотря на возможность эвакуации, решила остаться. В начале 1942 г. она присоединилась к тайной комсомольской организации «Юные мстители», в состав которой вошли 38 подпольщиков из соседних деревень. В основном это были ученики 7-10-х классов.Отряд занимался распространением антифашистских листовок и диверсиями. «Юные мстители» осуществили подрыв водокачки, электростанции и других важных для немецкого тыла объектов. Кроме того, по заданию командования юноши и девушки внедрились в немецкие учреждения – комендатуру, торфяной и кирпичный заводы, откуда добывали развединформацию. Согласно советской историографии, Портнова работала в столовой и однажды отравила немецких офицеров супом с крысиным ядом. А чтобы отвести от себя подозрения, девочка сама его попробовала.После этого инцидента подпольщица покинула Зуи и стала разведчицей партизанского отряда. «Юные мстители», в свою очередь, оказались раскрыты. Почти все участники были казнены. В декабре 1943 г. Портнова получила задание вернуться в Оболь, чтобы выяснить причины провала организации и установить связь с уцелевшими участниками, но была поймана. На допросе девочка сумела выхватить пистолет у следователя и убить его, а также двух охранников, после чего подверглась жестоким пыткам и 10 января 1944 г. расстреляна. Звание героя Советского Союза присвоено Портновой посмертно в 1958 г.
Грановский Наум / ТАСС
Пожалуй, наиболее известной подпольной организацией стала «Молодая гвардия», которая действовала в 1942-1943 гг. в Краснодоне и окрестностях. Это был отряд школьников и рабочих, которые вели антифашистскую агитацию и саботаж, а также помогали раненым.В состав организации входили 24 девушки, среди самых известных – Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Подпольщики распространяли листовки, жгли немецкие административные здания, а также проводили символические акции. Например, в ночь на 7 ноября 1942 г. установили восемь красных флагов на самых различных зданиях, в том числе на шахте.Месть гитлеровцев была ужасающей. В январе 1943 г. организацию сдал один из ее членов, после чего начались массовые аресты. Молодогвардейцев подвергли жестоким допросам и пыткам, а затем убили. Ульяну Громову казнили 16 января. Ее и часть других подпольщиков предварительно расстреляли, а затем сбросили в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5, забросав гранатами. Любовь Шевцову казнили 9 февраля в лесу под Ровеньками. Еще нескольких членов «Молодой гвардии» казнили в других районах.Тела со следами пыток в шахте были обнаружены сразу после освобождения Краснодона 14 февраля 1943 г. Останки партизан были захоронены в братской могиле. 13 сентября 1943 г. пятерым молодогвардейцам, в том числе Громовой и Шевцовой, было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
РИА Новости
