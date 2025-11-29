Героини подполья: подвиги советских партизанок

Героини подполья: подвиги советских партизанокКак вошли в историю Космодемьянская, Хоружая и другие диверсантки
29 ноября 1941 г. в подмосковной деревне Петрищево немцами была жестоко казнена партизанка Зоя Космодемьянская. Подвиг 18-летней девушки стал символом стойкости. Другие героини советского подполья, отдавшие жизнь для Победы, – в материале «Ведомостей».
Зоя Космодемьянская
Зоя Космодемьянская вступила в партизанский отряд диверсионной части № 9903 Западного фронта 31 октября 1941 г. К этому моменту немцы уже овладели Можайском и продолжали рваться к столице. Пытаясь остановить наступление, советское командование распорядилось уничтожить все деревни в тылу гитлеровцев, чтобы выгнать их «на холод в поле». Выполнять эту задачу было поручено в том числе отряду Космодемьянской.
29 ноября девушку схватил житель села Петрищево, чей дом она попыталась поджечь. Немцы били ее и держали на морозе, однако выведать ничего не смогли. На следующее утро диверсантку повесили, разместив на груди табличку «Поджигатель домов». По воспоминаниям свидетелей, перед смертью Космодемьянская обратилась к сельчанам с призывом продолжать воевать: «Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 млн».
О казни девушки страна узнала после публикации в газете «Правда» в январе 1942 г. статьи, посвященной ее подвигу. Уже в феврале Космодемьянская была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза, став первой женщиной, получившей его в годы Великой Отечественной. Память о ней увековечена повсеместно: в многочисленных памятниках и мемориалах, названиях улиц, школ, библиотек и детских лагерей. В селе Петрищево открыт музей.
