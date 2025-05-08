Тест. Разбираетесь ли вы в кино военных лет?Тест «Ведомостей» и телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» к 80-летию Победы
Вопрос 1 из 11
С началом войны в Госкино решили снять серию агитационных альманахов, куда входило от двух до пяти короткометражек. Однако уже в 1942 г. выпуск «Боевых киносборников» прекратился. С чем это было связано?
- Решили снимать более качественные художественные картины
- Исчезло финансирование
- Некоторые режиссеры погибли во время съемок
- Сборники не пользовались популярностью у зрителей