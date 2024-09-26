Подкаст свежего номера: 26 сентября 2024 года

Подкаст свежего номера: 26 сентября 2024 годаНовые критерии прекращения полномочий в СД, под юридическим куполом БРИКС, в туризм инвестируют больше
Это подкаст свежего выпуска «Ведомостей» за 26 сентября 2024 г. Коротко и оперативно о главных новостях этого номера.
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