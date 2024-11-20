Подкаст свежего номера: 20 ноября 2024 года

Подкаст свежего номера: 20 ноября 2024 годаДетали нацпроекта по экономике, кто берет ипотеку по ставкам от 28%, отчисления букмекеров через фонд Минспорта
Это подкаст свежего выпуска «Ведомостей» за 20 ноября 2024 г. Коротко и оперативно о главных новостях этого номера.
Уникальное предложение от «Ведомостей»! Оформите годовую онлайн подписку со скидкой 30% до 29 ноября. Пользуйтесь эксклюзивным контентом без рекламы, создайте свою личную подборку материалов и получите доступ к многочисленным привилегиям от наших партнеров.