Подкаст свежего номера: 21 ноября 2024 года

Подкаст свежего номера: 21 ноября 2024 годаЧто может быть с рублем, подрядчики Минобороны судятся за 24 млрд руб., интервью с лидером оппозиции Абхазии
Это подкаст свежего выпуска «Ведомостей» за 21 ноября 2024 г. Коротко и оперативно о главных новостях этого номера.
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