Подкаст свежего номера: 25 ноября 2024 года

Подкаст свежего номера: 25 ноября 2024 годаПриложение для цифрового рубля, требования к компаниям по ремонту лифтов, путь банков к человеку
Это подкаст свежего выпуска «Ведомостей» за 25 ноября 2024 г. Коротко и оперативно о главных новостях этого номера.
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