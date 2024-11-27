Подкаст свежего номера: 27 ноября 2024 года

Подкаст свежего номера: 27 ноября 2024 годаКотировки СПбМТСБ при расчете НДПИ на уголь, новый конкурс «Лидеры России», интервью посла Бразилии в России
Это подкаст свежего выпуска «Ведомостей» за 27 ноября 2024 г. Коротко и оперативно о главных новостях этого номера.
Уникальное предложение от «Ведомостей»! Оформите годовую онлайн подписку со скидкой 30% до 29 ноября. Пользуйтесь эксклюзивным контентом без рекламы, создайте свою личную подборку материалов и получите доступ к многочисленным привилегиям от наших партнеров.