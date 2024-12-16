Подкаст свежего номера: 16 ноября 2024 года

Подкаст свежего номера: 16 ноября 2024 годаКонсенсус-прогноз ставки ЦБ, оптимизация в «Единой России», снижение коэффициентов риска по кредитам для ГЧП-проектов
Это подкаст свежего выпуска «Ведомостей» за 16 декабря 2024 г. Коротко и оперативно о главных новостях этого номера.
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