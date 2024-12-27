Подкаст свежего номера: 27 декабря 2024 года

Подкаст свежего номера: 27 декабря 2024 годаРоссия допускает переговоры с Трампом, как изменились новогодние корпоративы, 8 трлн рублей на рынке товаров для дома
Это подкаст свежего выпуска «Ведомостей» за 27 декабря 2024 г. Коротко и оперативно о главных новостях этого номера.
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