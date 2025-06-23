Экономика России и мира: вызовы и точки роста

Ключевой тезис Санкт-Петербургского международного экономического форума в этом году – «Общие ценности. Основа роста в многополярном мире». Тема эта поднимается и в исследовании, подготовленном «Ведомостями» совместно с ведущими аналитическими центрами страны, а также экспертами из США, Китая, Германии.