Экономика России и мира: вызовы и точки роста
Ключевой тезис Санкт-Петербургского международного экономического форума в этом году – «Общие ценности. Основа роста в многополярном мире». Тема эта поднимается и в исследовании, подготовленном «Ведомостями» совместно с ведущими аналитическими центрами страны, а также экспертами из США, Китая, Германии.
Какие возможные сценарии развития до 2035 года, что может предложить Россия мировой экономике и другие темы доклада обсуждают в подкасте ведущая Наталья Семенихина, редактор отдела «Экономика» Анастасия Бойко и доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.