Массовое внедрение цифрового рубля: что планируется?Об этом говорят ведущая подкаста Наталья Семенихина и обозреватель отдела «Финансы и инвестиции» Наталья Заруцкая
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2026 г. в стране начнется массовое внедрение цифрового рубля. У клиентов крупнейших банков появится возможность пользоваться цифровыми рублями, открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и др.
Какие минусы и плюсы у цифрового рубля? Зачем он нужен? Какие выплаты будут приходить в цифровой валюте?
Об этом говорят в нашем подкасте ведущая Наталья Семенихина и обозреватель отдела «Финансы и инвестиции» Наталья Заруцкая.