Хакерские атаки на компании России: что происходит и что делать?Почему активизировались хакеры? Можно ли от них защититься?
Хакерская атака на Аэрофлот, с которой началась неделя, стала одной из громких в числе подобных атак за эту неделю. Почему активизировались хакеры? Можно ли от них защититься?
В этом разбирались ведущая подкаста Наталья Семенихина и корреспондент отдела «Технологии и телекоммуникации» Мария Арялина. Помогали им в этом эксперты: бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.