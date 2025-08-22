Подкаст «Ведомостей»: Что поможет рождаемости в России?

Минтруд по поручению президента готовит реформу маткапитала, «чтобы она работала именно на новые рождения». Что влияет на повышение рождаемости, нужен ли демографический спецназ и при чем тут школьные дискотеки – вместе с ведущей Натальей Семенихиной обсуждают директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин, директор Исследовательского центра проблем демографии и народонаселения РГГУ Иван Сухов, и корреспондент «Ведомостей» Ксения Котченко.