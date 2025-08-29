Подкаст «Ведомостей»: Что изменится в высшем образовании? И куда это приведет?Помогут ли законодательные инициативы изменить дисбаланс на рынке труда и получить больше специалистов дефицитных профессий?
Изменения в высшем образовании: помогут ли последние законодательные инициативы изменить дисбаланс на рынке труда и получить больше специалистов дефицитных сегодня профессий? Обсуждают в нашем подкасте ведущая Наталья Семенихина, заместитель редактора отдела «Общество» «Ведомостей» Анастасия Майер и старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.