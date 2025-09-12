Газета
Подкаст

Подкаст «Ведомостей»: Что стоит за революцией в Непале?

Ведомости

Премьер-министр Непала Шарма Оли (член Коммунистической партии Непала – марксистско-ленинской) 9 сентября подал в отставку на фоне массовых беспорядков по всей стране из-за запрета соцсетей. Его уход произошел после того, как протестующие разгромили резиденцию президента, здание парламента, офис партии «Непальский конгресс», входящей в правящую коалицию, несколько домов высокопоставленных чиновников, а армия с помощью вертолетов эвакуировала министров и других высокопоставленных госслужащих из правительственного квартала Бхайсепати. Что стоит за революцией в Непале? Обсуждают это в нашем подкасте ведущая Наталья Семенихина, специальный корреспондент «Ведомостей» Илья Лакстыгал и младший научный сотрудник Центра Индоокеанских исследований ИМЭМО РАН, специалист по Непалу и субрегиону Гималаев между Индией и Китаем Эльза Ширгазина.

