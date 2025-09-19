Подкаст «Ведомостей». Убийство Кирка: как сильно радикализированы жители США?

О серьезном расколе американского общества и волне репрессий против леворадикальных организаций начали говорить после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка. В воскресенье на похоронах выступят президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также многие другие политики.