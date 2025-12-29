Газета
Подкаст

Мир меняется: итоги 2025 года

Журналисты «Ведомостей» обсуждают главные события в мировой политике
Владимир Кулагин
Илья Лакстыгал
Нурлан Гасымов
Роман Романов

Парад Победы без западных союзников, перемены на Ближнем Востоке и в Закавказье, перезапуск отношений с США… это был непростой год для международных отношений. Как его оценивать и что стоит за произошедшим – обсуждали с ведущей Натальей Семенихиной заместитель редактора отдела «Международный опыт» Владимир Кулагин, специальный корреспондент по международной политике Илья Лакстыгал, корреспондент по СНГ Нурлан Гасымов и американист, обозреватель отдела «Международный опыт» Роман Романов.

