Правительство не согласно с «антипредпринимательской» инициативой мэра Москвы

Минэкономразвития не поддерживает предложение правительства Москвы о запрете предпринимателям оспаривать в суде цену, назначенную городом за выкуп помещения. Это следует из ответа директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Максима Паршина лидеру московского «Яблока» Сергею Митрохину на аналитический доклад партии о коррупционных рисках такого нововведения. Паршин сообщает, что по поручению правительства Минэкономразвития при участии Минфина, Минюста и предпринимательских объединений прорабатывало вопрос о возможном внесении изменений в закон об отчуждении недвижимости, арендуемой малым и средним бизнесом.

С таким предложением в конце прошлого года выступило правительство Москвы. Преимущественное право выкупа, предоставленное предпринимателям, нарушает права города как равного участника гражданского процесса, писал мэр Москвы Сергей Собянин в письме на имя премьера Дмитрия Медведева. Выкупная цена оказывается ниже рыночной, из-за этого город недополучил около 5 млрд руб. По мнению Собянина, продавать недвижимость следует по цене, которую собственник считает рыночной, а если предприниматель с ней не согласен, то выставлять на аукцион. И только если продать на аукционе не удастся, то снижать цену.

Предлагаемая правительством Москвы мера не только снижает уровень гарантий, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, – такой подход противоречит целям Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 г., считает министерство. Ведомство напоминает, что интерес собственника имущества в лице публично-правового субъекта в получении максимальной прибыли не может реализовываться в ущерб интересам субъектов, которым законом предоставлены особые гарантии.

Марш не переносится Оппозиционер Алексей Навальный отказался переносить марш против коррупции в Марьино, как предлагает мэрия Москвы. Столичные власти проводят «позорящие город» фестивали варенья, перекрыв весь центр, напоминает Навальный. У оппозиции прав не меньше, настаивает он.

Такое разъяснение означает, что на уровне правительства вопрос закрыт, уверен Митрохин, в противном случае ответ ведомства не был бы столь определенным. Он отмечает, что инициативу столичного правительства отличает совершенно невероятный правовой нигилизм. В Москве он стал уже обычным делом, но теперь такую практику предлагается распространить на всю страну. И речь идет не только о запрете оспаривать в суде цену выкупа – изменения в Градостроительный кодекс, связанные с намеченным сносом пятиэтажек, затронут гораздо более широкий круг людей, опасается он. Позицию по указанной инициативе министерство направило в правительство, подтвердила пресс-секретарь министерства Елена Лашкина. Представитель правительства Москвы Гульнара Пенькова на вопросы «Ведомостей» не ответила.

Советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко вспоминает, что в аппарате уполномоченного в конце прошлого года по запросу Минэкономразвития готовили отзыв на инициативу Собянина. Она отличается односторонним подходом и грозит ликвидацией такого инструмента поддержки малого и среднего бизнеса, как право льготного выкупа, говорит он. Хотя оценщиков обвиняют в занижении стоимости имущества, но данных, подтверждающих такую информацию, в предложениях нет. При этом коррупционные риски при передаче контроля за всем процессом городским властям чрезвычайно велики, добавляет Свириденко.