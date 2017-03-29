У «Мемориала» запросили записи с камер видеонаблюдения

Отдел МВД России по Тверскому району запросил у исполнительного директора «Мемориала» Елены Жемковой копию видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на доме, где находится офис организации на улице Каретный Ряд. «В связи с возникшей служебной необходимостью и проведением проверки по материалу КУСП № 12613 от 26 марта 2017 г.» их просят предоставить копии с камер видеонаблюдения за период с 11.00 до 20.00 26 марта, говорится в запросе, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям».

Жемкова сказала «Ведомостям», что запрос принесли в среду. По ее словам, они не смогут предоставить видеозаписи, поскольку видео хранится некоторое время, а затем на старую запись идет новая: «Мы проверили, записи за 26 марта уже затерлась. Делать архивацию очень дорого. Завтра передадим этот ответ полиции». По словам Жемковой, они спросили соседний с «Мемориалом» театр «Новая опера», получали ли они такой запрос, однако он к ним не поступал. «Возможно, у них какой-нибудь особый интерес к «Мемориалу», – добавляет она. Сотрудник полиции не стал объяснять, почему принес такой запрос, говорит Жемкова: «КУСП означает «книга учета сообщений о происшествиях», видимо, они считают, что в видимости нашей камеры что-то произошло. Но наши дежурные ничего не видели».

В отделении информационного реагирования ГУ МВД России по Москве не смогли прокомментировать ситуацию оперативно.

Ранее сайт «ОВД-инфо» сообщил, что в один из бизнес-центров около метро «Белорусская» приходил участковый вместе с сотрудниками центра «Э», которые также спрашивали о записях с камер наблюдения. Звонок об этом поступил на горячую линию «ОВД-инфо». Сотрудники полиции сказали, что произошли массовые нарушения, а нарушители скрывались на окрестных улицах.

В воскресенье в ходе несогласованной акции в Москве было задержано, по данным сайта «ОВД-инфо», около 1030 человек. Один из организаторов мероприятия, политик Алексей Навальный, получил 15 суток ареста за неповиновение полиции.