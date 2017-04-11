Госдума и правительство проверят законопроекты на эффективность

Правительство согласилось делать по запросу совета Госдумы оценку регулирующего воздействия (ОРВ) ко второму чтению законопроектов, сообщили «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник в думском аппарате. Однако в правительстве опасаются, что введение обязательной ОРВ лишь усложнит законотворческий процесс.

В принципе, в Белом доме согласны пойти навстречу депутатам: требование о выполнении ОРВ по запросу Думы прописано в регламенте правительства с 2012 г., но до сих пор им практически не пользовались, говорит федеральный чиновник. Соответствующую поправку в свой регламент депутаты должны внести в ближайшие дни, знает он (по сведениям «Ведомостей», профильный думский комитет рассмотрит ее уже в среду). Однако, по словам чиновника, ОРВ выполняется долго, на это затрачивается много ресурсов и есть риски лоббирования своих интересов со стороны бизнес-сообщества. Собеседник, близкий к руководству Госдумы, подтверждает, что у правительства действительно много нареканий к ОРВ и Белый дом предлагал отменить эту процедуру именно из-за возможностей лоббирования со стороны бизнеса».

Вариантов обойти ОРВ море, хотя бы вводя проект под грифом «для служебного пользования», как делали много раз. А если кому-то нужно провести проект, его вряд ли отпугнет ДСП, просто удлинит процедуру, и реально полезные законопроекты еще дольше будут проходить обоснование», - говорит чиновник финансово-экономического блока.

«Мы поддерживаем проведение ОРВ и со своей стороны все решения примем. С одной стороны, оценка поможет принять решение по отклонению или принятию законопроекта, с другой - поддержит разумные вещи, потому что в подготовке ОРВ участвуют представители делового сообщества и делается замер того, как скажется принятие закона на состоянии делового сообщества», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В марте зампред Госдумы Иван Мельников сообщил, что палата будет направлять законопроекты в правительство для проведения ОРВ после второго чтения. Ответ должен приходить в Думу вместе с подзаконными актами, необходимыми для реализации закона, а отбирать законопроекты для ОРВ будет совет Думы по предложению профильного комитета. Чтобы сделать процедуру обязательной, Госдума и правительство должны синхронизировать регламентные нормы.

Идея делать ОРВ не новая, с ней выступало еще Минэкономразвития, а одна из проблем ОРВ сейчас в том, что ее делают, заставляют исправить проект, но после второго чтения все снова переписывают - и эта оценка уже никому не нужна, поясняет директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков. По его мнению, ОРВ нужна и правительство с Госдумой мыслят в одном направлении. Проблема лоббизма со стороны бизнеса есть, но, во-первых, это не какой-то один бизнес, а деловое сообщество в целом, а во-вторых, на то и существует Минэкономразвития, которое должно искать компромисс, говорит эксперт. ОРВ может снизить давление на бизнес со стороны госорганов, отчего всем станет только лучше, уверен Южаков.

Роль и значение парламента в жизни страны, его влияние, авторитет и взаимоотношения с другими органами государства определяются не только компетенцией, считает политолог Константин Калачев: «Влияние не дают, его берут, а авторитет зарабатывают. Мне кажется, что тут не только интересы повышения качества законотворчества играют, Дума расширяет коридор своих возможностей во взаимоотношениях с исполнительной властью». Отсюда и ОРВ перед вторым чтением, и все остальное, продолжает эксперт: руководство Думы нацелено на партнерские отношения, а не просто обслуживание правительства, поэтому для баланса это правильный ход. Это еще не система реальных сдержек и противовесов, но уже заявка на нее, полагает Калачев: «А правительство сейчас в такой ситуации, что лучше покряхтеть, но согласиться. Если оценки работы Думы росли, то у правительства они, напротив, падали».

«Сложно как-то обсуждать детали жизни Государственной думы, учитывая декоративность и вторичность этого органа в системе власти. Это какая-то жизнь насекомых», - считает политолог Фёдор Крашенниников.