Международная жизнь
Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Условная победа

Президент Турции оставил оппозиции шанс на реванш

Победа Реджепа Эрдогана на конституционном референдуме оказалась весьма скромной
Президент Турции оставил оппозиции шанс на реванш
Президент Турции оставил оппозиции шанс на реванш
Lefteris Pitarakis / AP

По предварительным результатам в воскресном референдуме о конституционной реформе в Турции приняли участие 85% избирателей и 51,4% из них поддержали переход от парламентской к президентской форме правления. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который с 2003 по 2014 г. занимал пост премьер-министра, теоретически сможет избраться еще на два срока подряд и в случае успеха останется у власти до 2029 г. Пост премьера при новой форме правления будет упразднен, а формировать свой кабинет президент сможет без учета мнения политических партий. Партии, до сих пор основные силы в формировании правительства, теперь не смогут выносить кабинету даже вотум недоверия. Изменения в полной мере вступят в силу после следующих выборов президента в 2019 г.

Референдум не соответствовал стандартам Совета Европы, заявила в понедельник ОБСЕ. Оппозиционная республиканская народная партия сообщила о намерении требовать пересчета до 60% бюллетеней в знак протеста против принятого в последний момент решения избирательной комиссии учитывать бюллетени, на которых нет печати избиркома. Против реформы проголосовали крупнейшие города – Измир, Анкара и Стамбул (там Эрдоган проиграл голосование впервые за 15 лет), а также курдские районы на юго-востоке страны.

Чрезвычайный референдум

Референдум проходил в условиях чрезвычайного положения, введенного после неудачного переворота в июле 2016 г. За время ЧП более 40 000 человек были арестованы, более 120 000 госслужащих уволены, закрыто около 140 СМИ.

Эрдоган проиграл, ведь при имеющихся у него рычагах он едва смог набрать больше половины голосов, убеждена директор центра турецких исследований при London School of Economics Эзра Ойзурек: «Эрдоган бросил за решетку 14 депутатов прокурдской партии – главного оппозиционного голоса в парламенте – и половину своих противников. Закрыл все оппозиционные телеканалы и газеты, т. е. другую точку зрения вообще невозможно было услышать. В стране по-прежнему режим ЧП. Я сильно сомневаюсь, что люди, которые поддержали реформу, вообще понимали, за что они голосуют: в бюллетене даже не было вопроса, а просто стояло «за» или «против». При таких-то условиях получить всего 51,4% – это вообще провал». Явка была очень высокой, лагерь противников существенно бы прирос, если бы кампания проводилась честно, особенно учитывая, что экономика сейчас не радует, добавляет эксперт.

Результат голосования скажется и на бизнесе, Эрдоган и там продолжит закручивать гайки, считает управляющий партнер REGroup Арсен Аюпов, занимающийся инвестиционным сопровождением турецкого бизнеса в России: «После попытки переворота начались очень жесткие чистки в турецком бизнесе. Например, в Москве на тот момент было три турецко-российские деловые ассоциации, две из которых оказались оппозиционными и буквально в течение одной-двух недель свое существование прекратили. Люди уехали, компании, связанные с оппозицией, работать в России и Турции перестали, нечто подобное может произойти и сейчас: их начнут душить напрямую или под видом конкуренции». Однако привязки оппозиции к определенным областям в бизнесе нет, отмечает Аюпов, ведь оппозиционеры были представлены почти в каждой сфере.

Эрдоган продолжит борьбу с оппозицией в том же ритме, как и после неудачного переворота, соглашается Ойзурек, но референдум дает оппозиционерам шанс оказать серьезное сопротивление на выборах президента 2019 г.: «Если они выдвинут сильного кандидата, то у них даже есть шанс на победу. Оппозиция очень разнородна: это и националисты с правого фланга, и прокурдские силы, и противники исламистов с левого фланга. Им, конечно, объединиться будет сложно, и именно внутренние разногласия и станут главным камнем преткновения».

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