Генпрокуратура предлагает превентивный арест имущества юрлиц-коррупционеров

Генпрокуратура подготовила предложения об освобождении от административной ответственности организаций, сообщивших о факте коррупционного правонарушения. Это сделано по поручению президиума Совета при президенте по противодействию коррупции, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры Валерий Волков во вторник. Такая норма будет действовать по аналогии с освобождением от уголовной ответственности лиц, сообщивших о даче взятки, пояснил представитель надзорного ведомства. Сейчас предприятию грозит штраф за дачу взятки, даже если его представитель сам пришел к правоохранителям и сообщил им об уже переданной взятке. Это, по мнению Волкова, не создает стимула к «позитивному социальному поведению».

В прошлом году прокурорами было инициировано 450 дел о коррупционных нарушениях юридических лиц, сумма наложенных по ним штрафов составила 654 млн руб. Однако существует проблема взыскания, признался Волков: часто предприятия начинают выводить активы и скрывать имущество, на которое можно было бы наложить взыскание. Поэтому также прокуратурой прорабатывается инициатива о введении новой меры обеспечения по таким делам – ареста имущества юрлиц, в отношении которых начато производство по делам о коррупционных правонарушениях.

И «Трансперенси» тоже «Трансперенси интер­нешнл – Р» обратилась к президенту с просьбой проверить соблюдение антикоррупционного законодательства премьером Дмитрием Медведевым в связи с расследованием ФБК.

Также прокуратура хочет получить возможность контролировать расходы бывших чиновников, по крайней мере на протяжении двух лет после их увольнения со службы. Как рассказал начальник управления Генпрокуратуры Александр Русецкий, соответствующие предложения уже подготовлены и переданы в администрацию президента. Он напоминает, что сейчас прокуроры вправе добиваться обращения имущества в доход государства, если чиновник не докажет, что оно приобретено на законно полученные им средства. Но некоторые успевают уволиться еще до того, как начнется проверка, – и в этом случае контролирующий орган ничего не может сделать. Если предложенные поправки будут приняты, поспешное увольнение не спасет чиновников от проверки или даже судебного иска. За три года прокуроры направили в суды более 40 исковых заявлений об обращении в доход государства имущества чиновников. Удовлетворены уже 20 из них о взыскании имущества на сумму более 2 млрд руб.

Замруководителя экспертно-правового центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Наталья Рябова говорит, что освобождение от ответственности организации, заявившей о фактах коррупции, – очень хорошая идея и предпринимательское сообщество уже не раз ставило об этом вопрос. Такое решение устраняет очевидный диссонанс в законе, поскольку обычно руководитель предприятия действует в его интересах и от его имени. А вот к арестам имущества юрлиц следует отнестись очень осторожно, предупреждает Рябова. Предусмотренные соответствующей статьей Кодекса об административных нарушениях санкции могут быть очень велики, и на основании одного только подозрения в совершении нарушения предприятие может понести совершенно несоразмерные потери. Такая мера должна использоваться скорее в порядке исключения, а не общего правила, считает Рябова.

Арест активов организаций по подозрению в даче взятки может превратиться в новый инструмент, позволяющий «кошмарить бизнес», предупреждает заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Р» Илья Шуманов. Пока такой институт нельзя назвать эффективным: во-первых, сроки для привлечения к ответственности короткие, во-вторых, применяется такая санкция выборочно. Но то, что над организациями-заявителями не будет висеть угроза штрафа, может помочь делу борьбы с коррупцией.