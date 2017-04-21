Лукашенко готов отменить «налог на тунеядцев»

«Декрет о тунеядцах» работает плохо, признал президент Белоруссии Алесандр Лукашенко: нужна новая концепция, как заставить всех работать, заявил он в пятницу во время ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию. «Если предложите другую инициативу, то я отступлю», – предложил он депутатам.

Работать должен каждый, по-прежнему убежден Лукашенко: «Мы имеем такой опыт – опыт советских времен. Да, может, это не те методы, а может, и те».

Вступивший в силу в 2015 г. декрет «О предупреждении социального иждивенчества» обязывал официально не работающих граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан уплачивать ежегодно в государственный бюджет сбор (около $200 в 2016 г). Налоговые органы в 2016 г. направили порядка 470 000 извещений об уплате сбора, т. е. почти каждому десятому экономически активному жителю (около 5,4 млн человек). Но оплатили сбор лишь чуть более 50 000 адресатов, или около 11%. В марте 2017 г. в Белоруссии прошли массовые протесты – впервые со времен президентских выборов 2010 г., – против экономической политики властей, низких зарплат и «налога на тунеядцев», после чего Лукашенко приостановил действие декрета на год и поручил его подкорректировать. В итоге 150 000 человек от уплаты сбора освобождены, сообщил Лукашенко.

Декрет вряд ли будет отменен, считает депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Валерий Бороденя: «То, что его до сих пор не отменили, говорит о том, что, по крайней мере, еще год он будет действовать». Общество тоже начнет задумываться, кто вносит вклад в общее благосостояние, а кто нет, уверен он. Основная цель декрета – вывести экономику из тени, но он ее не достигает, убеждена депутат Анна Канопацкая, представляющая в белорусском парламенте интересы оппозиции. Он противоречит Конституции и международным нормам, которые запрещают принудительный труд, указывает Канопацкая: лучшая альтернатива сбору «за иждивенчество» – либерализация экономики для активизации деловой активности, ведущей к увеличению рабочих мест.

В течение 2015 г. – первого года действия декрета – число официально зарегистрированных безработных выросло почти вдвое, с 24 200 до 43 300 человек, или с 0,5 до 1% всех занятых, после чего в 2016 г. несколько снизилось (до 0,8%). Зарегистрированные на бирже труда освобождены от уплаты «налога на тунеядцев». В то же время в 2,5 раза увеличилось число граждан, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности: это способ избежать уплаты «налога на тунеядцев». Сбор с ремесленников в 20 раз меньше «налога на тунеядцев», для ремесленников не требуется государственная регистрация (в качестве индивидуального предпринимателя и т. п.). По данным белорусского министерства экономики, за 2014 г. ремесленные сборы уплатили около 8700 человек, за 2015 г. – около 17 600, за 2016 г. – более 23 300.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 2016 г. безработица в Белоруссии составила 5,6% от экономически активного населения (сопоставимо с Россией, где уровень безработицы в 2016 г. составил 5,5%). Уровень занятости в Белоруссии сокращается с 2011 г. в среднем на 0,9% в год, по данным статкомитета СНГ. Реальная заработная плата за 2015-2016 гг. снизилась более чем на 6%, средняя зарплата в пересчете на доллары из-за девальвации уменьшилась с $590 в 2014 г. до $363 в 2016 г.: белорусская экономика, тесно связанная с российской, за 2015-2016 гг. сократилась более чем на 5%.