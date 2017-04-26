Рыбинский завод избавит российский флот от украинских двигателей

Президент России Владимир Путин в ходе выездного заседания военно-промышленной комиссии во вторник открыл в Рыбинске сборочно-испытательный комплекс газотурбинных агрегатов двигателей кораблей Военно-морского флота. Комплекс, включающий в себя сборочный цех и испытательный стенд, построен на территории НПО «Сатурн» (производитель газотурбинных двигателей, входит в подконтрольную «Ростеху» Объединенную двигательную корпорацию, ОДК). Как следует из пресс-релиза «Ростеха» и ОДК, сметная стоимость постройки комплекса – 6,7 млрд руб. В пресс-релизе также говорится, что во вторник стартовали испытания двигателя М70ФРУ-2, а с 2018 г. начнется «серийное производство двигателей М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, М90ФР, агрегатов М35Р и М70, а также агрегатов на основе перспективных изделий с модернизированными редукторными комплексами и системами управления».

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Андрея Фролова, двигатель М70ФРУ-2 малогабаритный и предназначен для десантных кораблей на воздушной подушке, ракетных катеров и других кораблей небольшого водоизмещения. Это 100%-ная российская разработка, не имевшая советской и украинской предыстории; важно также, что введен в действие испытательный стенд, без которого программа замещения украинских газотурбинных двигателей для флота невозможна, подчеркивает эксперт.

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Необходимость в замещении газотурбинных двигателей для надводных кораблей возникла в 2014 г. после событий на Украине, поскольку ранее они поставлялись николаевским госпредприятием «Зоря-машпроект». Аванс российского Минобороны в размере 2 млрд руб. был присвоен чиновниками администрации и. о. президента Украины Александра Турчинова еще до того, как избранный президентом Петр Порошенко ввел запрет на поставки военной продукции в Россию, говорит бывший украинский чиновник. В результате оказалось невозможно достроить вторую тройку фрегатов проекта 11356, строившихся для Черноморского флота (первые три фрегата успели получить украинские двигатели), и сейчас ведутся переговоры об их продаже в Индию, для которой уже построено шесть аналогичных кораблей. Непоставка двигателей стала одной из причин задержки строительства и фрегатов нового проекта 22350, головной из которых – «Адмирал Горшков» – успел получить двигатель и сейчас завершает испытания. Именно для него предназначен двигатель М90ФР. По словам человека, близкого к Министерству обороны, поставки этого двигателя на корабль можно ожидать к 2019 г., в то время как запущенный во вторник М70ФРУ-2 будет готов к поставкам годом ранее – президенту в Рыбинске показали уже четвертый двигатель. Таким образом, проблема импортозамещения двигателей для крупных кораблей, которые составят, как заявил в прошлую пятницу министр обороны Сергей Шойгу о фрегате типа «Адмирал Горшков», основу флота, будет решена за пять лет.