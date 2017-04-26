Генпрокуратура заявляет о трехкратном росте количества чиновников, уволенных со службы за коррупцию

Количество чиновников, уволенных со службы за коррупционные нарушения, за год увеличилось в 3 раза, говорится в годовом отчете, с которым генеральный прокурор Юрий Чайка в среду выступит в Совете Федерации. В 2016 г. в связи с утратой доверия по требованию органов прокуратуры уволено 383 чиновника; среди уволенных есть и чиновники федерального уровня, отмечается в докладе надзорного ведомства.

Как пример они приводят двух бывших сотрудников Министерства энергетики России – начальника отдела контроля за реализацией инвестиционных программ Юрия Егошина и заместителя начальника отдела добычи нефти Дмитрия Буланкина. Оба они уволены после проверки прокуратуры за непредставление сведений о своих доходах, говорится в отчете. Про нарушения среди руководителей госкомпаний в отчете не говорится. Больше 74 000 чиновников в 2016 г. представили неполные или недостоверные сведения о доходах и имуществе, сообщает прокуратура. Такие нарушения составляют большую часть среди выявленных прокурорами 80 500 нарушений, связанных с несоблюдением запретов и ограничений.

При этом прокуроры выявили лишь единичные случаи нарушения чиновниками запрета открывать зарубежные счета, хранить наличные средства и ценности в иностранных банках. Таких случаев обнаружено всего 12, сказано в отчете Генпрокуратуры. «Незначительную практику на данном направлении» прокуроры объясняют «объективными трудностями в выявлении подобных нарушений». Эти трудности связаны с отсутствием единого порядка получения информации о зарубежных счетах чиновников от иностранных банков, поясняет прокуратура. Генпрокуратура уже подготовила предложения, которые помогут создать такой механизм, сказано в отчете. Подробностей в документе не приведено. Официальный представитель Генпрокуратуры не смог оперативно ответить на запрос «Ведомостей».

Речь идет не только о зарубежных счетах, а о запрете иностранных финансовых инструментов – акций, облигаций, залогов, кредитов и т. д., напоминает эксперт Transparency International Илья Шуманов. Генпрокуратура, конечно, может запросить эти сведения у зарубежных организаций, но вряд ли они будут реагировать на эти запросы, отмечает он. Впрочем, есть опыт США, которые специальным законом обязали иностранные банки сообщать им сведения об американских налогоплательщиках. Известны случаи, когда такие сведения США передавали, в частности, швейцарские банки, говорит Шуманов. Но влияние России в финансовой сфере не так велико, как США, указывает собеседник. С июля 2017 г. перечень запрещенных чиновникам финансовых инструментов будет расширен: в него попадут доли в коммерческих компаниях, которые в отличие от счетов обнаружить возможно, говорит Шуманов.