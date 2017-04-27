Сенаторы могут помочь Генпрокуратуре в борьбе со следствием
- Анастасия Корня
- / Ведомости
Право выходить в суд с ходатайством об аресте подозреваемого должно принадлежать исключительно прокурору. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая перед сенаторами с ежегодным докладом о состоянии законности. Сейчас такую инициативу часто берут на себя следственные органы, и суды идут им навстречу вопреки позиции надзорного ведомства. Как следует из доклада Чайки, в прошлом году прокуроры не поддержали 4877 ходатайств о заключении под стражу (3,8% от общего количества), отказ следователи получили только в 1,2% случаев.
Отвечая на вопросы сенаторов, Чайка обрушился с резкой критикой на следственные органы. По его словам, за последние 2,5 года было зафиксировано 6700 случаев незаконного возбуждения уголовных дел и только в прошлом году принято 14 996 решений о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Сумма, на которую были удовлетворены материальные требования реабилитированных, составила почти 580 млн руб.
Одновременно Чайка поднимает вопрос о необходимости взять под прокурорский контроль проведение гласных оперативно-розыскных мероприятий (обысков, выемок и проч.) – по крайней мере тех, что проводятся в отношении бизнеса. В прошлом году число выявленных прокурорами нарушений в этой области увеличилось на 13,3% (с 1125 до 1928), а в отношении предпринимателей – на 31,9% (с 649 до 1062), подсчитали в Генпрокуратуре. И лишь в 20,3% случаев их результаты явились основанием для возбуждения уголовных дел. Прокуратура предлагает наделить ее правом согласования таких мероприятий, проводимых в отношении хозяйствующих субъектов, – по аналогии с режимом, действующим в отношении проверок (их сейчас санкционируют прокуроры). Это позволит предупреждать случаи использования сотрудниками правоохранительных органов своих полномочий для незаконного вмешательства в деятельность бизнеса, уверены в ведомстве.
Сенаторы Чайку услышали. Комитету по конституционному законодательству дано поручение проанализировать ситуацию. «Если необходимо, давайте вносить в законодательство предложения по расширению полномочий прокуратуры», – предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, к началу осенней сессии от профильного комитета ждут проработанных предложений.
Сопредседатель центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Андрей Назаров вспоминает, что вопрос о расширении процессуальных и надзорных полномочий прокуратуры уже много раз поднимал экспертный совет при бизнес-омбудсмене, такие предложения включались в его доклады. «И есть такое ощущение, что наконец дело сдвинулось», – говорит он.
Последние аресты глав регионов – шок для элит, объясняет политолог Михаил Виноградов внезапное появление у Чайки нового союзника. В сложившихся условиях в генпрокуроре они склонны видеть противовес репрессивному тренду, что логично вытекает из функций надзорного ведомства. «Взаимовыгодный союз без взаимных обязательств», – резюмирует эксперт.