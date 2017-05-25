В боевых действиях в Сирии участвовали практически все летчики российских ВКС

ВКС, имея в Сирии «в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов», чем США Андрей-Лузик / ТАСС

Российские Воздушно-космические силы (ВКС), имея в Сирии «в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов», чем самолеты возглавляемой США коалиции, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая во вторник в Совете Федерации. По его словам, «боевой опыт получили 86% летного состава, в том числе 75% экипажей дальней, 79% оперативно-тактической, 88% военно-транспортной и 89% армейской авиации (т. е. вертолетов. – «Ведомости»)». При этом «ключевую роль в ликвидации главарей террористов и уничтожении критически важных объектов противника играют Силы специальных операций», отметил министр.

В своем выступлении Шойгу также говорил об обстановке в мире и перевооружении армии, в первую очередь стратегических ядерных сил. По его убеждению, российские Вооруженные силы способны сдерживать НАТО при меньших расходах, чем у членов альянса. А благодаря развертыванию сил в Сирии «на южном фланге НАТО создана группировка российских Вооруженных сил, кардинально изменившая стратегическую расстановку сил в регионе», подчеркнул министр. В результате нанесен серьезный удар террористическим организациям и их снабжению, предотвращен крах сирийского государства и открыт путь к мирному процессу, заявил Шойгу.

Воюют за деньги 384000 контрактников служат в армии (в том числе 100% сержантов), сообщил Сергей Шойгу. Ее укомплектованность в целом – 93%, т. е. всего в Вооруженных силах 930 000 военнослужащих

То, что благодаря регулярной ротации через Сирию удалось провести большую часть летного состава ВКС, – это серьезное достижение, считает полковник запаса Виктор Мураховский. Но не стоит забывать, что речь идет преимущественно о противоповстанческих действиях на специфическом театре военных действий и полученный опыт лежит в целом в русле опыта конфликтов в Афганистане и Чечне, оговаривается он.

Никакие испытания и учения не могут заменить опыт реального боевого применения авиационной и другой военной техники, говорит человек, близкий к руководству Объединенной авиастроительной корпорации. По его словам, в результате боевых действий в Сирии были выявлены разного рода технические проблемы, которые в другой обстановке вряд ли проявились бы, приняты решения по их исправлению и предприятиями промышленности и конструкторами проводится соответствующая работа. К этим проблемам относятся вопросы работы бортового радиоэлектронного оборудования новейших российских ударных самолетов Су-34 и Су-35, в том числе программного обеспечения, вопросы совместимости новейших средств поражения с бортовым оборудованием самолетов дальней авиации, а также надежности бортовых комплексов обороны, призванных защищать летательные аппараты от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Применение ПЗРК террористическими группировками в Сирии ограничено, и большая часть потерь вертолетов вызвана иными причинами (признана потеря пяти машин, в том числе одной в результате ошибки пилотирования ночью и одной на земле, несколько вертолетов пострадали на земле от обстрела). Но все равно у боевиков имелись современные ПЗРК и вопросы противодействия им отрабатываются дополнительно, говорит собеседник.