Ответственность за крушение ТУ-154 над Черным морем в Минобороны возложили на пилота

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154 Артур Лебедев/ТАСС

Минобороны завершило расследование причин катастрофы военного ТУ-154Б-2 над Черным морем. «Причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям», - отмечалось в сообщении ведомства. Подробности последних минут перед катастрофой, восстановленные экспертами Минобороны, описывает «Коммерсантъ».

25 декабря 2016 г. самолет Ту-154Б-2 800-й авиабазы особого назначения воздушно-космических сил России должен был выполнить два тренировочных полета по перевозке пассажиров, техники и грузов вне трасс: внутренний рейс – из «Чкаловского» в Сочи и международный – в сирийскую Латакию. В Сирию летели 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля им. Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Также на борту находилось всего 150 кг груза. Из «Чкаловского» Ту-154 вылетел в 1.38, а в 3.43 осуществил техническую посадку в Адлере для дозаправки. Ни высадки пассажиров, ни дозагрузки не предполагалось.

Перед вторым полетом эксперты отметили странности в поведении командира экипажа Ту-154 Романа Волкова, который еще на земле «стал испытывать затруднения в определении своего местоположения». Так, во время рулежки офицер никак не мог понять, с какой из двух полос аэродрома ему взлетать. До точки старта лайнер добрался с помощью автомобиля сопровождения. Трагический полет начался в 5.24 утра.

Особая ситуация возникла на седьмой секунде полета, отмечает издание со ссылкой на выводы экспертов. Майор Волков с использованием ненормативной лексики начал выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели. Затем, едва оторвавшись от земли, он замедлил набор высоты, отклонив от себя штурвал. На 53 сек. полета и высоте 157 м Волков отдал команду убрать закрылки, хотя регламент предписывает делать это на высоте 500 м, продолжая замедлять набор высоты.

К снижению машина перешла с отметки в 231 м. Смену перегрузок с положительных на отрицательные штурман прокомментировал словами: «Ух, ё-моё!», отмечает издание. Волков продолжал управлять самолетом, находясь, как описали эксперты, под властью соматогравитационных иллюзий. Он потерял ориентировки в пространстве, поскольку после взлета все видимые ориентиры пропали, но по-прежнему пытался ориентироваться на собственные ощущения, а не на показания приборов. Его действия напоминали «паническое шараханье из стороны в сторону заблудившегося в лесу человека», отметил один из экспертов.

Снижение пошло втрое быстрее, когда командир резко перевел самолет, шедший в разворот с небольшим правым креном примерно 10°, в крутой левый крен 53°, выяснили эксперты. На 70-й секунде полета Т4-154 находился на высоте 90 м от поверхности воды, каждую секунду теряя по 20 м высоты. В этот момент все находившиеся на борту уже были обречены, отмечает издание. В момент столкновения с водой левый крен самолета составлял 50°, а скорость — 540 км/ч. Над морем военный самолет пролетел 1270 м.

Произошедшему способствовало «эмоционально-физиологическое утомление» командира экипажа и отсутствие у него «устойчивых навыков» пилотирования в сложных ситуациях, следует из выводов комиссии Минобороны. При этом, комментируя профессионализм Волкова в день катастрофы, в Минобороны характеризовали его как «опытного пилота» и летчика первого класса, общий налет которого превышал 3000 ч. Теперь эксперты Минобороны обратили внимание и на «неслетанный» экипаж, собранный в последний момент из разных эскадрилий.

Сейчас по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263 УК). Если же выводы Минобороны примут в Следственном комитете, к этому делу может добавиться еще одно — о халатности (ст. 293 УК) командования 800-й авиабазы и ВКС, прогнозирует издание. При этом военные эксперты не выявили нарушений действующих требований по рассадке пассажиров, а также загрузки и центровки багажа, находившегося на борту. Нарушений правил заправки самолета или воздействия внешних факторов также выявлено не было, подчеркивали в Минобороны.