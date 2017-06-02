Упоминаемость Дмитрия Медведева в СМИ выросла за счет негативных новостей

Образ Медведева сформирован уже давно – и это «образ слабости, а он плохо корреспондируется с образом хищничества и коррупции Евгений Разумный / Ведомости

Фильм Алексея Навального «Он вам не Димон» о недвижимости, которую якобы контролирует Дмитрий Медведев, и мартовские акции против коррупции привели к резкому росту упоминаемости премьера в СМИ, но в основном за счет увеличения числа негативных новостей о нем. Это следует из данных, которые предоставила «Ведомостям» компания «Медиалогия». Если в январе 2017 г. Медведева упоминали в СМИ 44 884 раза, а в феврале 41 480 раз, то в марте произошел скачок – 65 276 раз (рост в 1,5 раза).

При этом медиаиндекс «Медиалогии», который учитывает влиятельность источника информации, контекст сообщения (позитивный, негативный или нейтральный), роль объекта в сообщении и т. п., в марте, несмотря на рост общей упоминаемости, сократился: в феврале он составлял 329 450, в марте – 322 707. К негативным новостям, которые снизили медиаиндекс премьера, «Медиалогия» отнесла само расследование Навального, антикоррупционные акции 26 марта, слова президента Владимира Путина о болезни Медведева, требование КПРФ проверить содержащиеся в расследовании факты и реакцию премьера на расследование. Единственной негативной для премьера новостью, не связанной с Навальным, был ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко на заявление Медведева о повышении цены на газ. К позитивным для премьера новостям в марте эксперты отнесли лишь продление льготного периода системы «Платон» и эпизод, когда Медведев отчитал министра сельского хозяйства Александра Ткачева за опоздание на заседание правительства.

В апреле медиаиндекс Медведева вырос до 424 441, а в мае вернулся к среднему значению – 370 926. Позитивными новостями в этом месяце «Медиалогия» сочла публичное объяснение Алишера Усманова о подаренной им фонду однокурсника Медведева усадьбе, ответ премьера на обвинения Навального, голосование Госдумы против проверки расследования ФБК и отчет Медведева в Госдуме, где он назвал фильм «лживым продуктом политических проходимцев». К негативным новостям эксперты отнесли опрос «Левада-центра», в котором 45% россиян высказались за отставку премьера, и запрос Transparency International Путину с просьбой проверить Медведева на признаки конфликта интересов. В мае в плюс премьеру были зачтены видеоролик с ответом Усманова Навальному и решение суда об удалении фильма из интернета, а в минус – требование представителей Навального вызвать Медведева в суд как свидетеля, письмо томского школьника премьеру с просьбой уйти в отставку и отказ Навального удалять фильм.

По словам PR-директора «Медиалогии» Надежды Жуковской, самые заметные инфоповоды Медведева имеют нейтральный характер и связаны с исполнением обязанностей премьера. В марте всплеск его упоминаемости был связан с выходом расследования Навального, а медиаиндекс сократился именно за счет негативных новостей, говорит она. Апрельский же рост медиаиндекса объясняется информационным всплеском 19 апреля, когда премьер представил в Госдуме отчет о работе правительства. Тогда он назвал нападки Навального лживыми, пообещал повысить МРОТ, высказался по «Платону» и спрогнозировал сокращение безработицы.

«Левада-центр» в марте зафиксировал падение рейтинга одобрения деятельности премьера на 10 процентных пунктов (с 52% в феврале) и рост числа тех, кто высказывается за отставку Медведева, с 33% в ноябре 2016 г. до 45%. По данным ВЦИОМа, число россиян, не доверяющих премьеру, выросло с 11,8% в конце февраля до 16,2% в конце мая, а интегральный индекс доверия сократился за это время с 7 до минус 1.

Навальный добился того, что его фильм про Медведева посмотрели миллионы человек, но вопрос в том, насколько эти просмотры качественны с точки зрения потребления контента, говорит политолог Константин Костин: «С фильмом про [генпрокурора Юрия] Чайку успех был меньше, поскольку реакция, последовавшая со стороны властей, была быстрой и точной. В данном случае на претензии надо было быстро ответить, что это неправда. Таких заявлений сразу не прозвучало, они появились позже, когда время уже было упущено и инициатива оказалась у обвинителей». В этом деле многое оказалось перемешано – после фильма прошли митинги, были удаление с сайта Навального ролика про медиаимперию Юрия Ковальчука и история с Усмановым, добавляет эксперт: «Причем удаление ролика про Ковальчука показало, что они не очень хорошо работают с фактами, в суде Навальный также выглядел не очень убедительно. Поэтому в результате ситуацию отыграть удалось, но в какой степени на это повлияли действия обвиняемой стороны, ошибки самого Навального или простое стечение обстоятельств, судить сложно».

При таком скандале резко возрастает упоминаемость и негатив, но образ Медведева сформирован уже давно – и это «образ слабости, а он плохо корреспондируется с образом хищничества и коррупции и скорее был высмеян в качестве слабого коррупционера», говорит политолог Глеб Павловский. Но имиджевый ущерб фильм нанес, «образ слабости и ожидание ухода усилились», продолжает эксперт: «Позже произошло переключение темы на дискуссию Усманова с Навальным, Медведев ушел на периферию, и теперь о нем вспомнят, когда встанет вопрос о смене правительства». Пока же медиаиндекс исправляется медийным потоком, добавляет Павловский: «Какого-то конкретного показателя ущерба нет – Медведев не идет на выборы, вопрос о его уходе пока не встал, тем более не обсуждается вопрос об ответственности. Такие медийные пузыри могут раздуваться, они оставляют последствия, но в данном случае это лишь мемы. Выход фильма скорее нанес ущерб в целом имиджу власти, которая хочет вести Путина на выборы, это стратегический ущерб, который трудно измерить».

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