Британские консерваторы надеются на досрочную победу

Тереза Мэй надеется на июнь Matt Dunham / AP

В четверг в Великобритании пройдут внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Это будет уже третье общенациональное голосование за последние три года: в 2015 г. британцы выбирали парламент, а летом 2016 г. прошел референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе, по итогам которого 51,9% избирателей изъявили желание покинуть ЕС, выступавший против Brexit премьер-консерватор Дэвид Кэмерон ушел в отставку и его место заняла Тереза Мэй.

В апреле она объявила о проведении внеочередных выборов. Это решение комментаторы объясняли тем, что в случае победы консерваторов премьер усилит свои позиции на переговорах по Brexit, к тому же по плану следующие выборы должны были пройти в 2020 г., т. е. в разгар сложного процесса выхода. На момент объявления выборов консерваторам предрекали победу с большим отрывом, однако в последний месяц их отрыв от лейбористов заметно сократился (см. график). Мэй провела не самую удачную предвыборную кампанию и проигнорировала дебаты лидеров партий на BBC в конце мая, отмечают местные СМИ. «Даже если Мэй выиграет выборы, это будет не благодаря кампании, а вопреки», – полагает The Guardian.

Выборы в палату общин проходят по мажоритарной системе относительного большинства в один тур, т. е. для победы кандидату достаточно получить простое большинство голосов. Выборы 2015 г. показали, что даже заметная поддержка партии в целом вовсе не обязательно приносит ей достаточное число мест в парламенте: например, Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) при общенациональном рейтинге в 12,5% провела только одного кандидата, в то время как Шотландская национальная партия, имевшая по стране поддержку 4,7% избирателей, получила 56 из 59 мест, зарезервированных для Шотландии, потому что ее сторонники сконцентрированы в одном регионе. Недавние теракты в Манчестере и Лондоне могут дать консерваторам дополнительный бонус, однако их противники в связи с этим не преминули напомнить, что именно Мэй, будучи министром внутренних дел, сократила количество полицейских.

Личные промахи лидеров сыграют свою роль, уверен профессор Роджер Мортимор из лондонского King’s College: «Британцы выбирают не только между партиями и предлагаемой ими политикой, но и между будущими премьер-министрами – именно лидер должен помочь избирателям продраться сквозь партийные дебри, и площадки у них для этого есть, ведь у нас телевидение играет в этом ключевую роль». Консерваторы позиционируют Мэй как самого компетентного лидера и лучшего переговорщика по Brexit, но лидер лейбористов Джереми Корбин (см. стр. 08) намного легче работает с публикой и многие считают его аутсайдером истеблишмента, против которого и выступают протестные избиратели, говорит эксперт. Помимо терактов и Brexit важную роль сыграют расходы бюджета и социальная сфера, прежде всего здравоохранение, которое во многом является главной движущей силой поддержки лейбористов, полагает Мортимор: консерваторы выступают за сокращение расходов и бюджетного дефицита, а лейбористы, напротив, обещают увеличить расходы за счет более высоких налогов.

Низкие зарплаты и нехватка социального жилья – эти темы звучат не так громко, как Brexit, но для многих британцев не менее важны и именно они могут принести лейбористам очки, отмечает Стив Култер из London School of Economics. По его мнению, борьба с терроризмом и Brexit не смогли стать железобетонными аргументами в пользу Мэй, как она рассчитывала. При этом утверждение брюссельских чиновников о том, что результат выборов никак не скажется на переговорном процессе, Култер считает ложью: «Крепкое большинство консерваторов придаст Мэй больше стойкости в переговорах. Если же ее правительство окажется слабым и в нем с задних рядов будут кричать евроскептики, она станет выдвигать нереальные условия выхода, а Брюссель убедится, что поддержки у нее нет». Ну а коалиция лейбористов с другими партиями, которую тоже исключать нельзя, откроет дорогу переговорам, которые приведут к большему сближению с Европой, резюмирует Култер.