Выход России из меморандума о безопасности в Сирии конфронтацией не грозит

Пока стороны делят шкуру неубитого медведя и говорить о том, что сопротивление ИГИЛ рассыпается, нет оснований Тимур Абдуллаев / NewsTeam / ТАСС

В воскресенье истребитель F-18E ВМС США сбил истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии в районе, где произошли столкновения между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых американской коалицией, и силами правительственных войск. Согласно пресс-релизу штаба американской операции, самолет был сбит в районе города Джадина южнее Табки, после того как атаковал силы СДС, в результате чего имелись раненые. По версии Пентагона, этот город находится на 2 км севернее линии разграничения, установленной между правительственными войсками и СДС, и об атаке сирийских войск на Джадин были уведомлены российские военные. Пилота спасли сирийские войска.

В свою очередь Минобороны России в своем заявлении сообщило, что Су-22 поддерживал наступающие на ИГИЛ (запрещено в России) сирийские войска в районе Эр-Расафе и был атакован без предупреждения. «Более того, в воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим», – говорится в заявлении. Поэтому с 19 июня Россия «прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов» в Сирии от 2015 г. и требует расследования. «В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве воздушных целей», – подчеркивают военные.

Сергей Рябков Заместитель Министра иностранных дел России Это, если хотите, помощь тем террористам, против которых борются США. <...> Этот удар надо рассматривать как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права.

Впервые Россия заявила о прекращении работы в рамках меморандума после американского ракетного удара по сирийской авиабазе 7 апреля. О возобновлении меморандума начальники генштабов двух стран объявили 6 мая. Представитель Пентагона не стал комментировать ТАСС заявление Минобороны России о приостановке действия меморандума, отметив лишь, что сам механизм показал свою эффективность и «в результате недавних столкновений с участием сил сирийского режима» американские военные «приняли меры предосторожности по изменению диспозиции самолетов».

Описания инцидента разнятся, но ясно, что он произошел из-за стычек между сирийскими войсками и СДС, после того как курдские отряды повернули в своем наступлении против ИГИЛ в сторону осажденного боевиками города Дейр-эз-Зора, подконтрольного правительству, говорит человек, близкий к Минобороны. Занятие этого района важно не только для деблокирования города, но и потому, что там находятся месторождения углеводородов, добавляет он, выражая надежду, что после консультаций линии разграничения будут соблюдаться. В заявлении Минобороны России не говорится о прямой угрозе самолетам США, отмечает собеседник. Хотя сопровождение целей можно рассматривать как взятие на прицел из заряженного ружья, комплекс С-400 на авиабазе Хмеймим не добьет до этого района, сам район точно не обозначен, вероятно, сопровождать самолеты коалиции будут эпизодически взлетающие истребители или самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Согласно меморандуму С-400 брал на сопровождение самолеты коалиции США, если они пересекали 60-километровую зону вокруг базы Хмеймим.

Пока стороны делят шкуру неубитого медведя и говорить о том, что сопротивление ИГИЛ рассыпается, нет оснований, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Боевики действительно уступили сирийским правительственным войскам и поддерживаемым американской коалицией силам обширные, в основном малонаселенные, территории, которые трудно удержать в условиях применения США и Россией дальнобойных систем вооружения. Но они продолжают упорное сопротивление в крупных городах, в том числе и в Ракке, а также в иракском Мосуле, штурм которого продолжается уже девятый месяц.