В ДТП с автобусом в Татарстане погибли 14 человек

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов МЧС

Пассажирский междугородний автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком в Татарстане, сообщили в МВД по региону. В результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе двое детей. Еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы. Их личности в настоящее время устанавливаются. «Точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел примерно в 00.30 по местному времени на 52-м км автодороги Альметьевск — Заинск. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, выезжал начальник управления ГИБДД по республике.

Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту случившегося. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). «Водитель автобуса 1961 г. р. совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся», — говорится в сообщении МВД по региону. Правоохранительные органы планируют задержать водителя грузовика и двух водителей автобуса.

МЧС 1/4 МЧС 2/4 МЧС 3/4 МЧС 4/4

Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело — по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате. «По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. В настоящее время следователи осматривают место происшествия», — сообщили в СКР.

Прокуратура Самарской области проверяет деятельность фирмы-перевозчика, которой принадлежал автобус. «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за обеспечение безопасности перевозок. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов» в рамках дела о ДТП в Татарстане. В фирме проводятся обыски, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по республике.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2 июля днем траура в республике. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь в размере 1 млн руб.