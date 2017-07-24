Новая военно-морская доктрина России ставит чрезмерные цели

Советский океанский флот в 1970–1980-х гг. потребовал огромных средств, но мало помог внешней политике СССР А. Махонин / Ведомости

В четверг на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента Владимира Путина, утверждающий «Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 г.».

По словам человека, близкого к Минобороны, такой же доктринальный документ принят в отношении космической деятельности и, возможно, будет принят в отношении авиации. В качестве основных угроз безопасности России названо стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников, к доминированию в Мировом океане. Отмечается, что Россия не допустит существенного превосходства ВМС других государств над ВМФ и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям.

Виктор Бондарев Главнокомандующий ВКС России Получим [в 2018 г. самолетов и вертолетов] не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей.

Это будет достигнуто путем развития способности ВМФ к поражению наземных объектов как обычным, так и ядерным оружием. На флот возлагается задача ядерного и неядерного сдерживания, последнее опирается на высокоточные крылатые ракеты, потенциал флота будет наращиваться путем строительства и модернизации многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок, многоцелевых кораблей и даже «строительства экранопланов различного назначения», а с 2025 г. упор будет сделан на робототехнические системы.

«Основы», вероятно, стали отражением идущей сейчас борьбы за приоритеты в закупочной политике по новой госпрограмме вооружений до 2025 г., считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Документ пронизан ностальгией по военно-морскому строительству позднесоветских времен (в текст попали даже экранопланы), и в этом смысле в значительной мере малореалистичен. Весь исторический опыт России говорит, что увлечение флотом со стороны руководства страны вело или к катастрофическим поражениям (в Крымскую и Русско-японскую войну), или отбирало столь необходимые средства у Сухопутных войск перед обеими мировыми войнами, причем флот в них сыграл незначительную роль, продолжает эксперт.

Советский океанский флот в 1970–1980-х гг. потребовал огромных средств, но мало помог внешней политике СССР, а в 1990-е гг. коллапсировал быстрее всех остальных видов вооруженных сил, напоминает Барабанов. Доктрина может быть использована в дискуссиях о финансировании, признает человек, близкий к Минобороны, но приоритет в новой госпрограмме вооружений будет у Сухопутных войск.