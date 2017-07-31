Прокуроров заподозрили в нежелании возмещать вред от незаконного преследования

Государство платить не хочет Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу кубанского бизнесмена Максима Бондаренко, сообщает сайт суда. Он оспаривает нормы УПК о возмещении реабилитированным вреда, причиненного уголовным преследованием, и действующий порядок отмены постановления об уголовном преследовании – в той мере, в которой они позволяют прокурору влиять на статус реабилитированного.

Преследование Бондаренко, заподозренного в махинациях с кредитом, длилось почти шесть лет, говорит представляющая его адвокат Валентина Леонидченко. Один раз его оправдали, но апелляционная инстанция этот приговор отменила. В конце концов дело было прекращено следователем, а бизнесмен, у которого за это время исчезла со складов арестованная следователями продукция на 40 млн руб., выставил государству счет на 12 млн, потраченных на адвокатов. Краснодарские суды в возмещении отказали, но Верховный суд отменил отказные решения и вернул дело на новое рассмотрение. Тут-то и вмешался прокурор, с самого начала возражавший против возмещения: он сообщил суду, что решение о прекращении уголовного дела отменено и Бондаренко «утратил статус реабилитированного». Свое решение прокурор не мотивировал – просто написал, что считает прекращение дела «преждевременным», возмущается Леонидченко.

Сухой остаток 57% предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию и опрошенных по инициативе бизнес-омбудсмена в апреле 2017 г., сообщили, что заведенное на них дело было прекращено. Почти 90% сказали, что в результате уголовного преследования их бизнес был разрушен

Бизнесмен два с половиной месяца безуспешно искал возобновленное дело и даже требовал допросить его в качестве обвиняемого, говорит адвокат. В итоге дело опять закрыли, но за это время суды успели отказать в выплате. Поэтому Бондаренко в жалобе настаивает, что участие прокурора в делах о возмещении реабилитированным вреда препятствует реализации их конституционного права на реабилитацию. Кроме того, отмечает адвокат, статус прокурора в таких процессах в УПК не урегулирован: например, Краснодарский крайсуд представлял его в кассационном процессе как «государственного заявителя» и прокурор пользовался теми же правами, что и ответчик (в этом качестве выступал Минфин), – заявлял ходатайства, знакомился с материалами дела и т. д.

В Генпрокуратуре жалобу Бондаренко в пятницу оперативно прокомментировать не смогли.

Сопредседателю центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Андрею Назарову известны редкие случаи успешного обращения реабилитированных бизнесменов за возмещением вреда, но это пока скорее исключение, чем правило. Чаще всего бизнесмены предпочитают с подобным требованием не обращаться, чтобы лишний раз «не драконить» государство, – как, например, владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик: дело против него закрыли – и на этом все закончилось. Понятно, что с формальной точки зрения прокурор участвует в делах о возмещении вреда, чтобы защищать законность, но на практике защищает он интересы госорганов, поэтому, наверное, лучше, чтобы его там не было, полагает Назаров.

С процессуальными полномочиями вообще очень много проблем, и этот случай – лишь одно из проявлений дисбаланса, констатирует адвокат Вадим Клювгант: с одной стороны, у прокурора почти нет своих полномочий, с другой – он присутствует практически везде. Проблема не решится, пока не будет восстановлен нормальный баланс обязанностей и полномочий прокурора. Практику возмещения вреда, причиненного уголовным преследованием, нельзя назвать очень распространенной, но она существует, отмечает эксперт.