Коммунисты в Госдуме чаще других выдвигают совместные инициативы с единороссами

Коммунисты чаще других думских оппозиционеров выдвигают совместные инициативы с «Единой Россией», выяснили эксперты С. Портер / Ведомости

Фракция КПРФ уступает лишь «Единой России» по числу принятых инициатив, выдвинутых председателями комитетов Госдумы, при этом 44% своих проектов коммунисты выдвинули вместе с единороссами. Об этом говорится в докладе о работе председателей комитетов Думы седьмого созыва, подготовленном центром «Особое мнение». «Справедливая Россия» лидирует по среднему числу внесенных главами комитетов законопроектов, ЛДПР – по среднему числу их выступлений, «Единая Россия» – по проценту принятых инициатив (см. график). Единоросс Павел Крашенинников занимает первое место по выступлениям и принятым инициативам, эсер Анатолий Аксаков – по числу внесенных проектов (см. таблицу).

Говорить о тактике фракций рано, считает руководитель «Особого мнения» Екатерина Курбангалеева: «У эсеров много опытных политиков, которые несколько переросли партию, – возможно, поэтому у них много инициатив. ЛДПР всегда много выступает. Неожиданно выглядит компромиссный стиль работы КПРФ – возможно, «Единая Россия» пытается учитывать ее позиции как второй партии, но надо смотреть, что будет дальше». Крашенинников возглавляет комитет, фактически выполняющий работу двух комитетов прошлой Думы, напоминает она: «Через него проходит большая часть законопроектов. Активность же Аксакова связана с реформированием финансовой сферы».

Частые выступления ЛДПР – обычная работа председателей комитетов, уверен зампред фракции Игорь Лебедев: «У комитета по экономполитике или по труду в день бывает по 10–15 инициатив, о которых нужно рассказывать». Низкий процент принятых проектов ЛДПР он связывает с «обычной практикой работы Госдумы», когда инициативы оппозиции рассматривают в последнюю очередь. Эсер Михаил Емельянов отмечает, что инициатив от оппозиции принимают мало, поэтому вносить их как можно больше, чтобы хотя бы говорить о проблемах, – традиционная практика. Дмитрий Новиков (КПРФ) объясняет сотрудничество с единороссами тем, что председатели комитетов часто выступают инициаторами законопроектов и потому предлагают всем желающим к ним присоединиться. А небольшое число законопроектов от КПРФ, по его словам, связано с тем, что фракция дольше и тщательней прорабатывает их перед внесением.

Методика исследования не совсем верна, полагает председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Работа председателя комитета – это не столько выдвижение инициатив, сколько организация работы комитета, проработка законов в том числе от других субъектов законодательной инициативы. Нагрузка между комитетами тоже распределена неравномерно, поэтому нельзя сравнивать работу наиболее загруженных, как комитеты Крашенинникова, [Николая] Николаева, Ярослава Нилова, [Андрея] Макарова, и малозагруженных». По его словам, организация качественного обсуждения одного важного закона, как, например, закона о реновации, «стоит больше, чем десяток инициатив или выступлений». А, например, комитет по регламенту Ольги Савастьяновой «не рассматривает законопроекты, но играет решающую роль в организации работы Госдумы, что было приоритетом в этом году», добавляет эксперт.

Председатели комитетов обычно больше позиционируют себя в личном качестве, партийная привязка вторична, особенно для оппозиции, считает политолог Михаил Виноградов. По его мнению, председательство в комитете – это «пропуск в элиту, порой более значимый, чем партийный». Но, поскольку избиратель за этими телодвижениями не следит, на имидж партий это почти не влияет – только на конкретные текущие отношения с исполнительной властью и отдельными игроками, говорит эксперт.