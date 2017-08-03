Территориальные избиркомы попадут под видеонаблюдение

На выборах президента – 2018 можно будет наблюдать не только за избирательными участками, но и за работой территориальных избирательных комиссий Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком вынес на обсуждение проект документа о порядке видеонаблюдения в ходе президентских выборов 2018 г. По прогнозам ЦИК, видеокамеры будут установлены на подавляющем большинстве участков в городах, райцентрах и крупных населенных пунктах. Всего ими будут охвачены участки, где голосует 85% населения, сообщил в среду зампред ЦИК Николай Булаев. Впервые видеонаблюдение предполагается вести не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избиркомах (ТИК). Именно там, по утверждению наблюдателей и экспертов, часто происходит подмена результатов голосования. В ТИК камеры включатся не с утра, как на участках, а после восьми вечера, когда начнется ввод результатов голосования в систему ГАС «Выборы». Доступны обзору будут рабочие места операторов, а также увеличенные формы протоколов, куда заносятся результаты голосования, переданные с участков. Расходы на видеонаблюдение оцениваются Минкомсвязи предварительно в 2,7 млрд руб.

Правила размещения видеокамер на участках остались практически без изменений. Правда, к запрету для членов участковых комиссий менять заранее установленное положение камер и вмешиваться в процесс передачи данных добавился запрет перемещать из зоны наблюдения камер технологическое оборудование комиссии. Авторы документа позаботились о том, чтобы зона видеонаблюдения не ограничивалась исключительно свежеотремонтированным потолком, пояснил Булаев.

Самые серьезные изменения произойдут в правилах доступа к видеозаписи после окончания трансляции. Получить видео с выборов президента 2012 г. в течение всего следующего года мог любой желающий, обратившись в Минкомсвязи либо в избирком соответствующего уровня по требованию кого-либо из участников избирательного процесса. Теперь сделанная в избиркомах запись будет гарантированно доступна не более трех месяцев и не для всех. Как следует из проекта документа, неограниченный доступ к видеозаписям будут иметь ЦИК и избирательные комиссии регионов – но только до подведения итогов голосования. Их также могут запрашивать суды при рассмотрении дел, связанных с выборами. Доступ к видеозаписям, но только с конкретного участка, могут получить также избиратели (если они там голосовали) и находившиеся на участке наблюдатели и доверенные лица кандидата, члены избирательной комиссии (в пределах собственных полномочий). Кандидаты в президенты могут затребовать запись с любого участка. С заявками на доступ к видео следует обращаться в избиркомы регионов, при этом следует указать, какое нарушение и когда произошло. Если заявка не соответствует этим требованиям, в доступе могут отказать. Но если по конкретному участку будет обращение в суд, то его видеоархив будет храниться до вступления решения суда в законную силу, уточняет Булаев.

История вопроса Впервые видеонаблюдение на участках было организовано в 2012 г. по инициативе тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. Это обошлось бюджету в 13 млрд руб. Впоследствии регионам разрешили повторить этот опыт, но уже за свой счет. В итоге видеонаблюдение на участках на выборах в Госдуму-2016 было организовано в 15 регионах.

Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин называет решение распространить трансляцию на ТИК «шагом вперед». Он напоминает, что выступал с таким предложением на протяжении последних лет – и вот теперь оно учтено. Однако решение ограничить сроки и доступ к архиву видеозаписей сложно назвать прогрессивным. В ходе работы над документом эксперты предлагали сделать видео общедоступным – по образцу записей на YouTube, а в случае необходимости (например, при обращении в суд) выдавать по запросу заверенную версию. Но предложение отклонили из-за опасений, что комиссии завалят жалобами, вспоминает Бузин. Хотя Кодекс административного судопроизводства ограничил срок оспаривания итогов выборов до трех месяцев, добиваться привлечения к ответственности за нарушения во время выборов по-прежнему можно в течение года, напоминает он.

Проблема даже не в ограничении сроков доступа, говорит юрист «Партии роста» в Санкт-Петербурге Алексей Березин, хотя на самом деле трехмесячный срок установлен только для обращения в суд, а тот может не успеть получить видео, если запросит его по собственной инициативе. Проблема еще и в том, что суды игнорируют зафиксированные таким образом нарушения: когда депутат заксобрания Оксана Дмитриева оспаривала в 2016 г. итоги парламентских выборов по 217-му одномандатному округу Санкт-Петербурга, суды просмотрели видео с 211 избирательных участков, вспоминает Березин. Нарушения порядка подсчета голосов были выявлены на 143 из них, но суд не нашел оснований для пересчета голосов.