Власть
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Будущее местного значения

Губернаторы-консерваторы чаще говорят о будущем

Но нужен ли Кремлю их образ будущего, пока не ясно, считают эксперты

Одним из параметров, по которым Кремль будет оценивать осенние региональные выборы, может стать предъявление кандидатами привлекательного образа будущего для своих регионов – как слагаемого интегрального образа будущего к президентским выборам, считают эксперты фонда «Петербургская политика». В связи с этим они оценили активность глав регионов по продвижению этого образа, проанализировав их публичные выступления за последний год (см. таблицу), и пришли к выводу, что стереотипы о «прогрессивности» губернаторов в данном случае неприменимы: многие из лидеров индекса активности (Евгений Савченко, Николай Меркушкин, Георгий Полтавченко, Валерий Радаев) имеют репутацию консервативно ориентированных или инертных политиков, говорится в докладе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике