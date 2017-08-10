Губернаторы-консерваторы чаще говорят о будущем

Но нужен ли Кремлю их образ будущего, пока не ясно, считают эксперты

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Будущее местного значения Евгений Разумный / Ведомости

Одним из параметров, по которым Кремль будет оценивать осенние региональные выборы, может стать предъявление кандидатами привлекательного образа будущего для своих регионов – как слагаемого интегрального образа будущего к президентским выборам, считают эксперты фонда «Петербургская политика». В связи с этим они оценили активность глав регионов по продвижению этого образа, проанализировав их публичные выступления за последний год (см. таблицу), и пришли к выводу, что стереотипы о «прогрессивности» губернаторов в данном случае неприменимы: многие из лидеров индекса активности (Евгений Савченко, Николай Меркушкин, Георгий Полтавченко, Валерий Радаев) имеют репутацию консервативно ориентированных или инертных политиков, говорится в докладе.