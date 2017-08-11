Безопасность и право
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: В черный список – на два года

Пребывание чиновников в черном списке ограничат двумя годами

Минтруд уточнил порядок ведения реестра подозреваемых в коррупции

Министерство труда подготовило проект постановления правительства о создании реестра чиновников-коррупционеров. Документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных актов. Срок присутствия в нем нарушителей предложено ограничить двумя годами. При этом поручение президента Владимира Путина предписывало создать такой черный список чиновников «в целях недопущения в дальнейшем их поступления на госслужбу».

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