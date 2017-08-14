Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Конкуренция не прошла фильтр
Муниципальный фильтр неадекватен и вредит даже властям
Эксперты комитета Кудрина проанализировали губернаторские выборы
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Недопуск на выборы мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ярче всего свидетельствует о неадекватности муниципального фильтра, считают эксперты
Евгений Разумный / Ведомости
Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина изучили особенности применения муниципального фильтра на губернаторских выборах и, в частности, выяснили партийную принадлежность муниципальных депутатов, подписавшихся за кандидатов.
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