Демократия
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Конкуренция не прошла фильтр

Муниципальный фильтр неадекватен и вредит даже властям

Эксперты комитета Кудрина проанализировали губернаторские выборы

Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина изучили особенности применения муниципального фильтра на губернаторских выборах и, в частности, выяснили партийную принадлежность муниципальных депутатов, подписавшихся за кандидатов.

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