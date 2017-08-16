Демократия
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: ЦИК ищет себе место

Центризбирком ищет себе место в социальных сетях

Комиссия заплатит около 800 000 рублей за стратегию своего присутствия в интернете

Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме объявил конкурс на услуги по мониторингу социальных сетей и модерированию официальных аккаунтов комиссии. Начальная цена контракта – 789 700 руб., сообщает сайт госзакупок. За эти деньги ЦИК надеется получить стратегию своего присутствия в соцсетях (определение целевых аудиторий и концептуальные основы информполитики), оформление своих официальных аккаунтов и подготовку для них контента. От исполнителя также ждут ежедневного мониторинга резонансных общественно-политических тем, обсуждение которых связано с деятельностью ЦИК, и ежемесячных аналитических отчетов, описывающих специфику отражения в соцсетях образов комиссии и ее руководства, а также негативный для имиджа ЦИК контент.

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