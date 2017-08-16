Центризбирком ищет себе место в социальных сетях
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме объявил конкурс на услуги по мониторингу социальных сетей и модерированию официальных аккаунтов комиссии. Начальная цена контракта – 789 700 руб., сообщает сайт госзакупок. За эти деньги ЦИК надеется получить стратегию своего присутствия в соцсетях (определение целевых аудиторий и концептуальные основы информполитики), оформление своих официальных аккаунтов и подготовку для них контента. От исполнителя также ждут ежедневного мониторинга резонансных общественно-политических тем, обсуждение которых связано с деятельностью ЦИК, и ежемесячных аналитических отчетов, описывающих специфику отражения в соцсетях образов комиссии и ее руководства, а также негативный для имиджа ЦИК контент.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}