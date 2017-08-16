Получить крупные президентские гранты станет сложнее

Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Лучше чаще, но меньше

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Раньше на содержательную работу по теме гранта уходило меньше времени, чем на отчетность по нему, вспоминает социолог «Левада-центра» Ольга Караева Андрей Гордеев / Ведомости

В среду стартует второй конкурс президентских грантов для НКО, будет распределено более 4,5 млрд руб., сообщил во вторник гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин: «Шансы победить высокие. С учетом решения президента об увеличении грантового фонда на второй конкурс переходит 4,5 млрд руб., что в 2 раза больше, чем мы раздали в рамках первого. Если мы сохраним тот же подход – средний грант около 2 млн руб., – то мы сможем поддержать около 2000 проектов». В ходе первого конкурса было распределено 2,25 млрд руб. среди 970 НКО.