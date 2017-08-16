Социальная политика
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Лучше чаще, но меньше

Получить крупные президентские гранты станет сложнее

Организаторы конкурса для НКО корректируют правила его проведения

В среду стартует второй конкурс президентских грантов для НКО, будет распределено более 4,5 млрд руб., сообщил во вторник гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин: «Шансы победить высокие. С учетом решения президента об увеличении грантового фонда на второй конкурс переходит 4,5 млрд руб., что в 2 раза больше, чем мы раздали в рамках первого. Если мы сохраним тот же подход – средний грант около 2 млн руб., – то мы сможем поддержать около 2000 проектов». В ходе первого конкурса было распределено 2,25 млрд руб. среди 970 НКО.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике